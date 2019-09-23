Пользователи соцсетей высмеяли борьбу с колдунами в Чечне

23 сентября 2019, 05:38

Задержание трех человек в Урус-Мартановском районе Чечни за занятия колдовством пользователи социальных сетей сравнили с процессами над ведьмами в Средние века. Некоторые пользователи напомнили, что раньше на фоне борьбы с колдунами в Чечне пропадали люди.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября двое женщин и мужчина были задержаны в Чечне по обвинению в занятии колдовством. Одна из задержанных рассказала, как "кормила джиннов", другая советовала клиентке искупаться в курином бульоне от сглаза. Богослов Адам Эльжуркаев обвинил их в том, что они продали душу дьяволу.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне объявленной главой Чечни борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. Летом этого года власти Чечни вновь усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. 14 сентября ЧГТРК "Грозный" показал спецрепортаж о жительнице селения Каргалиновская Шелковского района Есимат Успахаджиевой, которую правоохранители обвинили в занятии колдовством.

Пользователи социальной сети Facebook 22 сентября прокомментировали задержание в Чечне за занятия колдовством двух женщин и мужчины.

"Откатились назад так быстро, что перемахнули Ренессанс и сразу оказались в Средневековье", - написала Ксения Кукконен.

"Если эти мошенники-колдуны дурят народ, надо же на это реагировать", - ответил ей Taram Mafataj.

"Если их привлекли за мошенничество, вопросов бы к органам не было. А колдовства нет в уголовных кодексах уже как лет 200. А уж искупаться в отваре из курицы, свиньи или кузнечиков - дело такое же добровольное, как и верить в долгосрочные контракты с джиннами", - парировала Кукконен.

"То ли плакать, то ли смеяться", - отметила Елена Лапидус.

"Любимое занятие... чертей гонять", - написала Джулия Крупа.

"Вот и дожили до охоты на ведьм", - считает Наталья Земскова.

"На самом деле страшные новости. С колдунами там уже несколько лет борются. Многих посадили. Некоторые из них пропали без вести", - напомнила Elena Grechina.

"Теперь всех безвестных "террористов", исчезнувших будут называть колдунами", - считает Andrei Kaplin.

Прокомментировали задержание и пользователи социальной сети "ВКонтакте".

"Илону Маску и не снилось. И никогда не приснится. XXI век однако", - написал Жестянко Деревянович.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", - пояснил адвокат.

Напомним также, что в начале июля текущего года две жительницы Гудермеса были задержаны за занятия магией, колдовством и целительством. 17 июля телеканал "Грозный" показал сюжет о местной жительнице, которая была обвинена в шарлатанстве и занятии колдовством. Женщина в эфире телеканала раскаялась в своих действиях, как и задержанная в сентябре жительница Чечни Секинат Ибрагимова.