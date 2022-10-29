Оппозиционеры заявили о необходимости выхода Армении из-под влияния России

29 октября 2022, 01:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянский народ должен заявить о своей позиции по карабахскому вопросу, а властям необходимо избавиться от влияния России и Турции, указали члены Национально-демократического полюса, комментируя сообщение Никола Пашиняна о выборе российского варианта урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян сообщил 28 октября о готовности на встрече с Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Сочи подтвердить, что Армения выбрала российский вариант урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Запись Пашиняна в Twitter последовала за выступлением президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" 27 октября. Там Путин говорил о существующих вариантах мирного договора, заявив, что "вашингтонский вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном подразумевает суверенитет Баку над Карабахом". Руководство Армении и ее народ могут, исходя из этого, выбирать посредников, подчеркнул Путин.

Совместные усилия России и Евросоюза по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта исключены из-за неразрешимых политических противоречий, считают политологи Андриас Гукасян и Армен Варданян. Конкуренцию России и Запада в этом вопросе не снижает даже общность подходов к проблеме пограничного конфликта, отметила политобозреватель Наира Айрумян.

Национально-демократический полюс (НДП) призвал вечером 28 октября граждан Армении выйти на митинг 29 октября против российско-турецкого влияния на власти Армении. Активисты в разных административных районах Еревана провели акции информирования, пикеты и автопробеги под лозунгами "Нет ОДКБ", "Армии – оружие!", "Нет незаконным границам СССР!", "Нация – Армия – государство", "Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") – Армения и точка!", "Армения – союзник США", а также с антироссийскими и антипутинскими лозунгами.

Никаких "вашингтонских предложений" на самом деле не существует, уверен член НДП Ваге Гаспарян. "Если российский план так хорош, то почему мы оказались в этой позорной ситуации? Если Россия так сильно беспокоится о статусе Арцаха, то, что мешало России за эти 30 лет, когда она была главным актором на Южном Кавказе и Армения была ее союзником, решить карабахский вопрос? Что мешало России не допустить апрельскую войну 2016 года, а затем и войну 2020 года? Что заставляло Россию продавать столько оружия Азербайджану?" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Гаспарян.

Владимир Путин, по его словам, единственный руководитель, который открытым текстом заявил, что "Карабах – это Азербайджан". Другие страны не считают вопрос закрытым и называют Арцах спорной территорией, а Сенат Франции сразу после войны и вовсе принял резолюцию, где признает независимость Арцаха в границах 1994 года и призывает, чтобы Азербайджан восстановил статус-кво, существующий до войны 2020 года, отметил Гаспарян.

25 ноября 2020 года 305 французских сенаторов проголосовали за резолюцию о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении и глава МИД Нагорного Карабаха одобрили это решение, а власти Азербайджана выступили с резкой критикой резолюции. Признание независимости Нагорного Карабаха противоречит политике правительства страны, заявил МИД Франции.

Более того, по словам Гаспаряна, Госдеп США, посол в Армении постоянно заявляют, что карабахский конфликт не решен, и вопрос статуса Нагорного Карабаха подлежит решению. "Армянский народ должен четко расставить свои приоритеты и требовать их на законных основаниях. Если Армения сама отказывается от собственных прав, Запад ничего не может с этим поделать, никого заставлять бороться за свои права они не будут", - отметил Гаспарян.

Чтобы выйти из-под влияния России и Турции, необходима консолидация армянского народа, считает участник акции информирования, прошедшей возле станции метро "Еритасарданак" в Ереване Ваге Меликян.Он считает, что Армения оказалась в крайне сложной ситуации, и "армянский народ должен встать на ее защиту и не дать, чтобы у него отняли их право".

Армения должна стать суверенной страной на деле и приобрести союзников, указала Анна Арутюнян."Этим союзником должны стать США. Америка и ряд других европейских стран, в частности Франция, в том числе во время войны предлагали военную помощь Армении. Ереван отверг эти предложения (из-за российского влияния)", - заявила Арутюнян.

Участница акции также отметила, что пророссийскими деятелями активно распространяется тезис о том, что "вашингтонские предложения" предполагают Нагорный Карабах в составе Азербайджана. "Это ложная повестка дня. На самом деле, Америка не считает Арцах азербайджанским, и США не считают вопрос Арцаха закрытым. США ждут нашего решения, решения армянского народа, а армянский народ не согласен с тем, чтобы Арцах был в составе Азербайджана", - заявила Арутюнян.

Премьер-министр Пашинян, который выбрал российское посредничество в урегулировании армяно-азербайджанских отношений, на самом деле, не представляет армянский народ, поэтому народ должен встать, сказать свое слово, чтобы защитить свою страну" -, заявила участница акции. "Правительство Армении служит Кремлю", - подчеркнула она.

"Арцах в составе Азербайджана" - однозначно российско-турецкая повестка дня, и эту повестку продвигают нынешние власти Армении, считает участница акции Змрухт Акопян. "Армения сама должна выступить с предложениями и иметь свою повестку дня. Если Армения говорит, что она правопреемница Советской Армении, то мир ее также будет воспринимать. В действительности Армения должна заявить, что она правопреемница Первой Республики 1912-1920 годов, и на международных площадках настаивать именно это, и только в этом случае Запад может с нами говорить на равноправных условиях", - отметила Акопян.

Запад сохраняет свой статус-кво, то есть, нейтральную позицию, и ничего не может сделать, если сама Армения ограничивает себя советскими границами, указала она.

<p">Запад по разным поводам заявлял, что они готовы работать, как с властями, так и с народом, и свой голос жители Армении могут донести до руководства этих стран путем протестов, подчеркнула участница акции Арпи Тадевосян. "Когда Запад говорит, что готов работать и с народом, они в открытую нам заявляют, что, если вы с чем-то не согласны, выйдите и заявите об этом", - отметила она.

Тадевосян считает, что, возможно, в отличие от России, Запад не ведет себя так активно, чтобы избежать давления на народ, так хочет, чтобы народ сам сделал свой выбор."Я, как человек самостоятельный, я бы не хотела, чтобы за меня кто-то решал, будь то Запад, или кто-то еще. Да, понимаю, что, если бы из Запада поступало больше открытой помощи, если бы по местным ТВ-каналам все это хорошо освещалось, если бы мы видели не только рекламу России, но и других стран мира, если бы информация не искажалась, ей не манипулировали, то народ правильно бы воспринимал действительность вокруг себя", - отметила Арпен Тадевосян. Она добавила, что тотальная пропаганда в стране мешает народу сориентироваться.

Акция информирования вызвала заинтересованность ереванцев, многие интересовались, подходили, читали плакаты, заявил участник акции Тигран Аракелян корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, оставаясь в зоне влияния России, армянский народ потеряет собственную страну, государственность, независимость. Поэтому нужно выйти из этой зоны влияния, одновременно приобрести новых надежных союзников. Этим союзником, по его мнению, может быть коллективный Запад во главе с США. "Только с помощью них мы сможем дать отпор русско-турецкому давлению", - отметил Аракелян, добавив, что поддержка коллективного Запада может быть как финансовая, политическая и дипломатическая, так и в сфере обороны.

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