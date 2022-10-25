Депутат из фракции Пашиняна назвал объемы территориальных потерь Армении

25 октября 2022, 20:51

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По итогам сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном Армения потеряла около 60 квадратных километров территории, заявил член аарламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, бывший замминистра обороны Армении Гагик Мелконян.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников, позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. 21 октября глава Минздрава заявила, что идентифицированы все тела погибших во время сентябрьской эскалации конфликта армянских военнослужащих.

19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 29 жителей страны остаются по итогам этих событий пропавшими без вести, а также обвинил Баку в препятствии процессу поиска и эвакуации тел погибших.

О том, что линия соприкосновения войск на государственной границе Азербайджана и Армении существенно изменилась, депутат правящей фракции "Гражданский договор" Гагик Мелконян заявил сегодня на брифинге в Национальном собрании.

По словам Мелконяна, 13 сентября Армения потеряла около 60 квадратных километров территории дополнительно к утраченным ранее 40 квадратным километрам. Эти 40 квадратных километров азербайджанские военные заняли еще в мае 2021 года, указал он.

В мае 2021 года между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробности о нем можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

"Армянские позиции (по итогам сентябрьской эскалации) заняты, линия соприкосновения изменилась. Я сам лично семь дней назад был на границе, сейчас армянские подразделения заняли новые позиции, где проведены уже новые инженерные строения", - сказал Мелконян, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Инженерные работы, по его словам, проводятся и с азербайджанской стороны, в основном, на восточной части границы и в направление Сотка.

"Сейчас ведутся переговоры, чтобы Азербайджан вывел свои войска с территории Армении. Пока безуспешно, но сейчас на границе работают международные наблюдатели, с целью провести мониторинг еще приедут. Стоит задача сохранить территорию Армении в границах 1991 года и подписать мирный договор до конца года. Это уже стало вопросом крупных держав, и мы должны воспользоваться этим", - заявил парламентарий.

Вместе с тем он выразил сомнение, что азербайджанская сторона стремится к скорейшему подписанию мирного договора. Мелконян отметил, что риторика президента Азербайджана регулярно меняется, а возможная встреча Пашиняна, Алиева и Путина вряд ли приведет к заметному прогрессу в урегулировании. "Лидеры стран недавно находились в Астане, если бы была такая необходимость, они бы встретились там. Значит, у них не было такого желания", - констатировал депутат.

Вопрос вывода азербайджанских войск с армянской территории парламентарий связал с итогами мониторинга международной миссии. "Есть уже позиция США, Франции, что Азербайджан должен вывести войска", - сказал он.

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