Руслан Тотров. Скриншот видео Россия1 https://russia.ru

26 октября 2022, 22:26

Силовики составили на журналиста Руслана Тотрова третий протокол о дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Третий протокол по статье о дискредитации армии составлен на журналиста североосетинского издания "Основа" Руслана Тотрова. Журналист счел это попыткой помешать ему вернуться в Россию.

Как писал "Кавказский узел" силовики усмотрели в комментариях журналиста североосетинского издания "Основа" Руслана Тотрова о частичной мобилизации дискредитацию российских военных, в отношении него составлены два административных протокола. Журналист заявил, что не согласен с претензиями полиции.

Руслан Тотров вошел в число номинантов конкурса "Кавказского узла" "Герой Кавказа -2021". Он добивался справедливого приговора суда по делу делу о пытках в полиции жителя Северной Осетии Владимира Цкаева. 

Силовики составили третий административный протокол по статье о дискредитации армии, рассказал Руслан Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Тотров 25 сентября разместил в социальной сети Instagram* "изображение, дискредитирующее использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", указано в протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Журналист предположил, что этим делом список не ограничится. "В ЦПЭ (Центр по борьбе с экстремизмом) Северной Осетии определенно работают какие-то отчаянные поклонники моей журналисткой деятельности, потому что все, что я пишу моментально оказывается у них на карандаше и скрупулезно, досконально штудируется. Вот они возбудили уже третье дело по статье о дискредитации деятельности армии России за рубежом. Третье, там и четвертое будет, пятое, восьмое, десятое. Ну и что? Я не нахожусь в России. Понятное дело, что это все делается, конечно же, для того, чтобы гарантировать то, что я не смогу вернуться в Осетию, в Россию", - указал журналист.

Он выразил уверенность, что спустя время "все журналисты, на которых государство сегодня оказывает давление, которых либо вынуждает, либо уже вынудило уехать", вернутся. "И мы будем, и журналистика будет", - сказал Руслан Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 28 июля 2021 года суд приговорил 10 полицейских, обвиненных по делу Цкаева, к срокам от двух до 10,5 года лишения свободы, хотя прокурор просил для них от шести до 13 лет. Все осужденные в последнем слове заявили о своей невиновности. Силовикам не удалось замять дело о смерти Цкаева, а суд вынес решение о реальных сроках заключения благодаря широкому резонансу, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Подробности расследования дела о смерти Цкаева, который умер 1 ноября 2015 года после допроса в полиции, приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

13 апреля Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским, осужденным по делу о смерти Владимира Цкаева. Четверо из них освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим суд сократил сроки лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жители регионов России, в том числе Северной Осетии, стали подвергаться преследованию и по этому обвинению. Так, в сентябре суд во Владикавказе назначил жительнице республики штраф 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Внимание силовиков привлек ее комментарий в соцсетях. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Прокуратура Сочи потребовала реальный срок по делу о фейках об армии", "Защита сообщила об объединении дел против Сергея Резника", "Третье дело о фейках возбуждено против главреда "Фортанги"".

Автор: Эмма Марзоева

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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