Руслан Тотров. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=oN6HVvrd37M

24 октября 2022, 19:33

Руслан Тотров

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предал огласке информацию об общественно важной проблеме – деле о пытках в отделе полиции, приведших к смерти задержанного

Деятельность в 2021 году

14 января на своем Youtube-канале опубликовал видео беседы с Земфирой Цкаевой, вдовой Владимира Цкаева, умершего 1 ноября 2015 года в результате пыток в отделении полиции Иристонского района Владикавказа 1. К моменту выхода видео после убийства прошло более пяти лет, а судебный процесс продолжался уже более двух лет. Тотров сообщил о намеренном затягивании процесса, смене следователей, переносе более половины из 110 запланированных заседаний по вине подсудимых. В 2021 году у нескольких из них истекал срок давности по некоторым статьям, что угрожало уходом от ответственности.

В видео также была озвучена восстановленная в ходе следствия картина событий 31 октября и 1 ноября, и какие пыткам был подвергнул Владимир Цкаев в стенах отдела полиции.

21 апреля Руслан сообщил о начале прений сторон в процессе и о запросе прокуратурой реальных сроков для обвиняемых, близких к пределу, предусмотренному соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ. Призвал суд не допустить переквалификации статей для шестерых из десяти осужденных на менее тяжкие и освобождения их в зале суда 2.

«Есть повод для тревоги - по моей информации как раз эту шестерку "остальных" суд может внезапно пожалеть и переквалифицировать их статьи на менее тяжкие. То есть, существенно скостить сроки.» - написал он в своем Telegram-канале «Площадь Свободы» 3.

28 июля судья Олег Ачеев озвучил приговор по делу: вместо предлагаемых обвинением сроков от 6 до 13 лет, подсудимые получили – от 2 до 10 с половиной лет. Земфира Цкаева была возмущена мягким приговором силовикам 4.      

Биография

Родился в 1979 году в семье писателя и сценариста Руслана Хадзыбатыровича Тотрова.

В 2000 году окончил Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова.

В 2003 окончил Университет Западного Кентукки (США).

Профессиональная и общественная деятельность

Продюсер телевизионных и радиопрограмм на ГТРК «Алания».

В 2001-2003 годах – советник президента и генеральный менеджер футбольного клуба «Алания» (Владикавказ) 5.

C 2018 года – сооснователь и политический редактор информационного сайта «ОсНова» 6.

На авторском Youtube-канале публикует материалы о громких событиях: делах Цкаева и Джабиева, политическом кризисе в Южной Осетии. Автор Telegram-канала «Площадь Свободы».

21 января на журналиста была совершено нападение с целью повлиять на его профессиональную деятельность. Заместитель министра обороны Южной Осетии Кабисов потребовал от Тотрова прекратить писать о президенте республики Анатолии Бибилове, после чего нанес журналисту удар кулаком в лицо, повредив передние зубы и губу. Несмотря на побои и угрозы, Тотров продолжает освещать тему политического кризиса в Южной Осетии.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания 

  1. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=BeW2roxvQww
  2. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=L513SvTmZTA
  3. Публикация - https://t.me/freedom_square/326
  4. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=1Fwh_EBWCo0
  5. Хабр карьера - https://career.habr.com/totrov
  6. Информация в аккаунте фейсбук - https://www.facebook.com/rooslan.totrov/about_work_and_education

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 октября 2022, 21:05

  • Кадыров призвал мусульман на джихад против Запада

    Мусульмане "нужны государству и президенту" и не должны искать отговорки от участия в боевых действиях, заявил Рамзан Кадыров. Он заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

25 октября 2022, 20:51

25 октября 2022, 19:52

  • Подтверждена гибель на Украине двух уроженцев Дагестана

    Раджаб Абакаров из Чародинского района и Шамиль Ибрагим Халилов из Кизлярского района погибли на Украине, сообщили районные администрации. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 236 уроженцев Дагестана.

25 октября 2022, 19:08

25 октября 2022, 18:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи