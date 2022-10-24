Руслан Тотров

24 октября 2022, 19:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предал огласке информацию об общественно важной проблеме – деле о пытках в отделе полиции, приведших к смерти задержанного

Деятельность в 2021 году

14 января на своем Youtube-канале опубликовал видео беседы с Земфирой Цкаевой, вдовой Владимира Цкаева, умершего 1 ноября 2015 года в результате пыток в отделении полиции Иристонского района Владикавказа . К моменту выхода видео после убийства прошло более пяти лет, а судебный процесс продолжался уже более двух лет. Тотров сообщил о намеренном затягивании процесса, смене следователей, переносе более половины из 110 запланированных заседаний по вине подсудимых. В 2021 году у нескольких из них истекал срок давности по некоторым статьям, что угрожало уходом от ответственности.

В видео также была озвучена восстановленная в ходе следствия картина событий 31 октября и 1 ноября, и какие пыткам был подвергнул Владимир Цкаев в стенах отдела полиции.

21 апреля Руслан сообщил о начале прений сторон в процессе и о запросе прокуратурой реальных сроков для обвиняемых, близких к пределу, предусмотренному соответствующими статьями Уголовного Кодекса РФ. Призвал суд не допустить переквалификации статей для шестерых из десяти осужденных на менее тяжкие и освобождения их в зале суда .

«Есть повод для тревоги - по моей информации как раз эту шестерку "остальных" суд может внезапно пожалеть и переквалифицировать их статьи на менее тяжкие. То есть, существенно скостить сроки.» - написал он в своем Telegram-канале «Площадь Свободы» .

28 июля судья Олег Ачеев озвучил приговор по делу: вместо предлагаемых обвинением сроков от 6 до 13 лет, подсудимые получили – от 2 до 10 с половиной лет. Земфира Цкаева была возмущена мягким приговором силовикам .

Биография

Родился в 1979 году в семье писателя и сценариста Руслана Хадзыбатыровича Тотрова.

В 2000 году окончил Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова.

В 2003 окончил Университет Западного Кентукки (США).

Профессиональная и общественная деятельность

Продюсер телевизионных и радиопрограмм на ГТРК «Алания».

В 2001-2003 годах – советник президента и генеральный менеджер футбольного клуба «Алания» (Владикавказ) .

C 2018 года – сооснователь и политический редактор информационного сайта «ОсНова» .

На авторском Youtube-канале публикует материалы о громких событиях: делах Цкаева и Джабиева, политическом кризисе в Южной Осетии. Автор Telegram-канала «Площадь Свободы».

21 января на журналиста была совершено нападение с целью повлиять на его профессиональную деятельность. Заместитель министра обороны Южной Осетии Кабисов потребовал от Тотрова прекратить писать о президенте республики Анатолии Бибилове, после чего нанес журналисту удар кулаком в лицо, повредив передние зубы и губу. Несмотря на побои и угрозы, Тотров продолжает освещать тему политического кризиса в Южной Осетии.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания