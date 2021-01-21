Руслан Тотров. Скриншот с личной страницы Facebook https://www.facebook.com/photo?fbid=10154243105691654&set=a.472734036653

21 января 2021, 20:23

Журналист Тотров сообщил об избиении за критику Бибилова

Журналист и блогер Руслан Тотров сообщил, что был избит двумя людьми, которые выразили недовольство его критическими публикациями о президенте Южной Осетии. Власти республики назвали инцидент провокацией.

Журналист Руслан Тотров сообщил, что подвергся нападению во Владикавказе. На видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Осетия", журналист демонстрирует разбитую губу и сломанные передние зубы.

Стоп-кадр видео с места нападения на Руслана Тотрова, https://web.telegram.org/#/im?p=@ossetiaFB"К нас в офис пришли два субъекта и со словами "не надо писать про моего брата Анатолия Ильича Бибилова, президента Южной Осетии, гадости и неправду" немного нанесли мне такой косметический ущерб. Я живой, все нормально. Сейчас мы этим вопросом, естественно, будем заниматься, и все соответствующие структуры тоже будут заниматься, и до конца мы это доведем", - заявил Руслан Тотров.

Там же было опубликовано еще одно видео с пометкой, что оно записано на месте происшествия. На видео двое мужчин переходят дорогу, поднимаются на крыльцо дома и заходят в дверь. Время записи, согласно цифрам на видео, - 16:24 21 января.

Сотрудники полиции уже приступили к изучению обстоятельств нападения на Руслана Тотрова, говорится в сегодняшней публикации Telegram-канала издания "Основа", журналистом которого является Тотров.

Скриншот публикации главы североосетинского отделения Союза журналистов России, https://www.facebook.com/timurkusov/posts/3723587897689555Глава отделения Союза журналистов России в Северной Осетии Тимур Кусов потребовал объективного расследования случившегося. "Во Владикавказе напали на журналиста Руслана Тотрова. В настоящее время он находится в больнице, ему оказывается хирургическая помощь. По предварительной информации, нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии, связанными с расследованием "дела Инала Джабиева". Мы ждем других подробностей от коллеги и требуем от правоохранительных органов объективного расследования случившегося", - написал он на своей странице в Facebook.

Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева, смерть задержанного вызвала массовые протесты и политический кризис в республике. С 4 декабря 2020 года родственники Инала Джабиева и сочувствующие им активисты проводят круглосуточную акцию протеста на главной площади Цхинвала. Руслан Тотров освещал эту акцию и, в частности, указывал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года.

Вдова Владимира Цкаева, Земфира Цкаева, заявила, что не удивлена нападением на Тотрова.

"За смелость платят. Он всегда [в своих материалах] говорит по факту, незавуалированно. Я считаю, что это (нападение. - Прим. "Кавказского узла") связано с профессиональной деятельностью. Естественно, кому-то это не нравилось, кто-то это не одобрял", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". 

Власти Южной Осетии увидели за нападением на Руслана Тотрова происки оппозиции. "Анатолий Ильич [Бибилов] не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и, тем более, проявленной в виде рукоприкладства. С учетом недавних событий можно сказать, что подобные действия больше смахивают на поведение оппозиции", - процитировало пресс-секретаря президента Южной Осетии, Дину Гассиеву, государственное агентство "Рес".

Она подчеркнула, что в администрации президента инцидент расценивают как провокацию и "надеются на скорейшее выяснение всех обстоятельств нападения на журналиста".

Примечание:

"Трое силовиков обвинены в избиении жителя Карачаево-Черкесии", "Аслан Иритов обратился в ЕСПЧ из-за конфликта с силовиками", "Двое нальчан заявили о попытке затянуть дело об избиении силовиками".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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