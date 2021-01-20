Скриншот с видео, опубликованного в Telegram-канале "Площадь Свободы" 20.01.2021

20 января 2021, 23:34

Вдова Джабиева назвала неизменным требование отставки прокурора

На площади в Цхинвале, несмотря на холода, по ночам остаются около 10 человек, которые поддерживают родных Инала Джабиева. Требования протестующих не менялись, первое из них - отставка генерального прокурора Южной Осетии, заявила вдова Джабиева.

"Кавказский узел" сообщал, что родственники Инала Джабиева и сочувствующие им активисты с 4 декабря 2020 года проводят круглосуточную акцию протеста на главной площади Цхинвала. Участники акции жаловались, что милиционеры не дали им поставить на площади палатку, срывали тент, растянутый над скамейками, не давали проносить протестующим горячую воду и еду. 15 января силовики в очередной раз потребовали снять тент, под которым активисты укрываются от дождя и снега и который позволяет работать газовому обогревателю. Мать Инала Джабиева заявила, что тент останется на месте. Родственники Инала Джабиева заявили, что продолжат протестовать, несмотря на прогноз о дальнейшем похолодании.

Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Следователи молчат о каких-либо результатах своей работы, заявила 11 января вдова Джабиева Оксана Сотиева.

В Цхинвале шесть недель продолжается акция протеста семьи Инала Джабиева, скончавшегося в здании криминальной милиции МВД. Вдову и мать Инала поддерживают депутаты парламента от оппозиционных фракций, а также простые горожане. С началом крещенских морозов людей стало приходить несколько меньше, но каждую ночь на площади до утра остаются около 10 человек.

"По вечерам люди стоят на площади. У нас уже два обогревателя под тентом. Мужчины стоят снаружи, а женщины под тентом. Люди приходят на площадь, стоят по несколько часов. Ночью мужчины греются у газовых обогревателей, потом снова стоят снаружи", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" вдова Инала Джабиева, Оксана Сотиева

Требования протестующих остаются прежними - отставка генерального прокурора Южной Осетии и справедливое расследование дела Инала Джабиева, заявила Оксана Сотиева. Видеоролик, в котором Сотиева опровергает слухи о том, что требования протестующих изменились, опубликовал Telegram-канал "Площадь свободы".

Акцию протеста в Цхинвале поддержал сенатор от Северной Осетии, член Совета Федерации России Арсен Фадзаев. "Акция протеста семьи убитого Инала Джабиева затягивается по понятным причинам: родные и близкие недовольны ходом следствия, отсутствием конструктивного диалога с властью", написал он сегодня в своем Instagram. Фадзаев входит в состав постоянной Комиссии Совета Федерации по сотрудничеству с парламентом Южной Осетии. При необходимости он готов присоединиться к переговорам, заявил Фадзаев. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Цхинвале -5, без осадков, скорость ветра 3 метра в секунду. Днем 21 января температура поднимется до -1, ветел усилится до 5 метров в секунду, осадков не ожидается. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Суд закрыл дело Ацамаза Джабиева после очной ставки с потерпевшим", "Вдова Джабиева сделала ставку на авторитет Медведева в Южной Осетии", "Депутаты парламента Южной Осетии потребовали результатов расследования смерти Джабиева".

Автор: Анна Джиоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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