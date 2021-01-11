Вдова Джабиева пожаловалась на бездействие следствия

11 января 2021, 15:04

Следователи молчат о каких-либо результатах своей работы, а Генпрокуратура так и не назначила новую экспертизу по делу о смерти Инала Джабиева, заявила сегодня Оксана Сотиева. Из-за поддержки депутатами парламента акции протеста родственников Джабиева бюджет Южной Осетии до сих пор не принят, ведомства и организации получили урезанное финансирование.

Как писал "Кавказский узел", круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева, проходит на центральной площади Цхинвала с 4 декабря 2020 года. Она не прерывалась и в новогоднюю ночь, гуляний возле установленной на площади елки не было. Протестующих слишком мало, чтобы добиться реакции от властей, сочли участники январского обсуждения акции Джабиевых в Instagram.

Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Родственники Джабиева и поддерживающие их активисты требуют наказания для виновных в его смерти. Прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева не поверила итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. В декабре 2020 года в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

Силовики разрешили использовать тент только в дождь

Следствие не отчитывается о каких-либо результатах своей работы, посетовала вдова Джабиева Оксана Сотиева. "Мы продолжаем стоять. Ничего нового по уголовному делу нам не сообщили", - сказала она. По словам Сотиевой, Генпрокуратура также не сообщала ей о проведении еще одной, третьей судебно-медицинской экспертизы, которую ранее обещано было провести.

Акция протеста будет продолжена, заверила Сотиева. "Со здоровьем у нас, слава Богу, все в порядке", – отметила она.

Сотиева рассказала, что сегодня утром силовики вновь заставили активистов снять тент, растянутый над скамейками, где сидят активисты. Тент был натянут вновь только с началом дождя. "Нам разрешили ставить тент, когда будет дождь. В остальное время мы его снимаем", – сказала Оксана Сотиева.

В пресс-службе МВД Южной Осетии заявили, что никаких инцидентов на площади не было. "На площади продолжают дежурить сотрудники правоохранительных органов. Все спокойно, без правонарушений", – процитировал сообщение ведомства "Sputnik Южная Осетия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале +5, умеренный дождь. Ночью ожидается +4 и слабый дождь. Дожди прогнозируются ежедневно, вплоть до субботы. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Пользователи соцсети обеспокоены здоровьем протестующих

Многодневная зимняя акция протеста может подорвать здоровье активистов, указали читатели паблика "ЧП. Цхинвал" в комментариях к сегодняшней публикации. "О своем здоровье подумайте, о детях. Инала [Джабиева] не воскресить. Остались его дети, которым нужны здоровые родственники, забота. Дождитесь суда - там все станет понятно", - призвал протестующих jabo.puxaev.

"Вы подорвете все свое здоровье. За вас переживает множество людей. За вами наблюдая, сердцу больно. Подумайте о будущем детей. <...> Вернитесь в дом, не жертвуйте собою. <...> Ищите правду но себя храните. Мудрее будьте, надо вам уйти", - написал valera.ru1964.

К 15.09 мск 11 января публикация собрала 462 "лайка" и 34 комментария. У паблика 58,3 тысячи подписчиков.

За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Группа депутатов, поддерживающих родных Джабиева, настаивает на отставке Генпрокурора и бойкотирует заседания парламента. В результате парламент Южной Осетии не принял бюджет на 2021 год. Отказ депутатов от голосования по бюджету ставит под угрозу борьбу с эпидемией коронавируса, заявила министр финансов Аза Хабалова.

С января все ведомства и организации Южной Осетии будут финансироваться в размере лишь 1/12 от суммы бюджета 2020 года. Такой порядок сохранится до тех пор, пока парламент не утвердит бюджет нынешнего года, сказала глава парламентского комитета по бюджету и налогам Елена Джиоева. "Будем пытаться принять (бюджет). Сейчас все организации будут финансироваться лишь в размере 1/12 бюджетных ассигнований, поскольку с 1 января у нас нет закона, по которому мы финансируем любые мероприятия", – процитировал сегодня Джиоеву "Sputnik Южная Осетия".

Ранее журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также сравнил дело Джабиева с делом Цкаева и при этом осудил поведение матери Джабиева. Вдова Цкаева заявила, что ожидает извинений от президента Южной Осетии за его слова о матери жителя Владикавказа.