Третье дело о фейках возбуждено против главреда "Фортанги"

27 июля 2022, 22:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Главред ингушского издания "Фортанга" Изабелла Евлоева обвинена в том, что опубликовала недостоверную информацию о российских вооруженных силах в своем Telegram-канале. Уголовное дело по этой статье стало для нее третьим.

Как писал "Кавказский узел", в марте на журналистку из Ингушетии Изабеллу Евлоеву возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании российской армии после того, как она опубликовала пост об участии детей в акции в поддержку спецоперации на Украине.

Изабелла Евлоева обвинена в публикации недостоверной информации о действиях российских военных (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), сообщило "ОВД-Инфо"*. Сотрудники УФСБ по Ингушетии обнаружили в Telegram-канале журналистки публикацию, которая, по их мнению, содержит "фейки" об армии России, говорится в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этой статье -15 лет лишения свободы.

Изабелла Евлоева объявлена в розыск, сообщил со ссылкой на журналистку телеканал "Дождь"** в своем Telegram-канале.

Второе уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации об использовании российской армии и исполнении госорганами России своих полномочий (статья 207.3 УК РФ) в отношении Евлоевой было возбуждено в апреле, писал 28 апреля со ссылкой на журналистку Telegram-канал "Фортанга". Евлоева рассказала, что это дело связано с одним из ее постов о действиях российских военнослужащих в Буче.

На сайтах УФСБ России, Следственного управления СКР по Ингушетии и МВД по Ингушетии информации о третьем уголовном деле в отношении Евлоевой по состоянию на 21.50 мск сегодня нет.

7 июня стало известно, что силовики провели обыск в доме у родителей Евлоевой. 6 июля главред рассказала, что ее свекор был задержан силовиками в Ингушетии на похоронах и допрошен. Правоохранители на допросе пытались выведать у родных главного редактора оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Изабеллы Евлоевой, обвиняемой по делу о фейках о российской армии, ее местонахождение. Они заявили, что будут постоянно "дергать" родственников главреда, пока та будет заниматься журналистикой, рассказала сама Евлоева.

Изабелла Евлоева - главный редактор оппозиционного ингушского издания "Фортанга", также она ведет Telegram-канал "Не женщина, а журналистка", на который подписаны 1325 человек. Евлоева пишет о событиях в республике, в том числе о конфликте по поводу границ Чечни и Ингушетии и преследованиях ингушских активистов. Последний ее пост датирован 26 марта и посвящен годовщине протестов в Магасе. После начала Россией спецоперации на Украине Евлоева стала много писать о ней. В посте от 5 марта журналистка сообщила, что теперь будет писать о том, что происходит на Украине, а также приводить в своем Telegram-канале данные о пленных и погибших на Украине ингушских военных, объяснив, что с сайта “Фортанги” эти публикации удалены. В октябре 2021 года Изабелла Евлоева рассказала "Кавказскому узлу" о частых претензиях Роскомнадзора к "Фортанге", которые назвала попыткой ограничить свободу слова в Ингушетии.

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* включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.