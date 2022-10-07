Журналист Руслан Тотров заподозрен в дискредитации армии

07 октября 2022, 23:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики усмотрели в комментариях журналиста североосетинского издания "Основа" Руслана Тоторова о частичной мобилизации дискредитацию российских военных. Журналист заявил, что не согласен с претензиями полиции.

Журналист интернет-СМИ «ОсНова» Руслан Тотров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на него завели дело по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России).

Тотров сказал, что находится за пределами России. «Связались со мной из Центра по противодействию экстремизму, потом прислали домой в Осетию уведомление о возбуждении дела на основании моих публикаций», - отметил он.

По словам Тотрова, он получил два уведомления. По данным этих документов, копии которых имеются распоряжении "Кавказского узла", претензии силовиков вызвали две публикации. Одна – комментарий для издания New York Times, который, как считают правоохранители, был опубликован на странице Тотрова в Instagram*. Вторая – комментарий Тотрова для издания "Эхо Кавказа"**, как полагают в полиции, был продублирован в Telegram-канале Тотрова. Обе публикации затрагивают тему частичной мобилизации на Северном Кавказе.

Сотрудники полиции 26 сентября в социальной сети Instagram* "в сториз аккаунта "ossetiadoriangray" обнаружена публикация от 25.09.2022 г., дискредитирующая использование вооруженных сил [...] в действиях гр. Тоторова Р.Р. предварительно усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в определении полиции от 27 сентября.

Вторая публикация, датированная 4 октября, была обнаружена силовиками в Telegram-канале "Площадь свободы". "В действиях гр. Тоторова Р.Р. предварительно усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в определении полиции от 5 октября.

Тотров рассказал корреспонденту "Кавказского узла"*, что не удивился, узнав о том, что на него завели дело. "Наивно было бы предполагать, что этого не случится, поскольку все последние месяцы, начиная с конца февраля, [власти] усиленно уничтожают журналистику в зародыше. Было совершенно очевидно, что с принятием новых законов любой из нас, людей пишущих о том, что происходит в политическом пространстве, обречён получать эти дела: административные или уголовные. Дома отреагировали точно также - это было ожидаемо, никакого сюрприза не произошло", - рассказал он.

По словам журналиста, ни о какой дискредитации вооружённых сил идти речи не может. Тотров считает, что законодательством о дискредитации власти пытаются "закрыть рот журналистам, которые отклоняются от курса партии и курса государства". По словам журналиста, обвинения в дискредитации не повлияют на его гражданскую и журналистскую позицию. "Заявлять, что я стану осторожнее в высказываниях, было бы лукавством. Здесь дело не в осторожности, здесь дело в журналистских принципах, профессиональных и этических. Я понимаю, что возбуждение административного дела - это только начало", - отметил он.

Журналист считает, что подобные меры не заставят замолчать подавляющее большинство людей, пишущих о произволе.

"Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жители регионов России, в том числе Северной Осетии, стали подвергаться преследованию и по этому обвинению. Так, в сентябре суд во Владикавказе назначил жительнице республики штраф 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Внимание силовиков привлек ее комментарий в соцсетях.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.