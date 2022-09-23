Жительница Северной Осетии оштрафована за дискредитацию армии

23 сентября 2022, 18:19

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Суд во Владикавказе назначил жительнице республики штраф 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Внимание силовиков привлек ее комментарий в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жители регионов России, в том числе Северной Осетии, стали подвергаться преследованию и по этому обвинению. 2 августа стало известно, что по статье о дискредитации российской армии оштрафованы жительница Владикавказа Лаура Джиоева и Данил Дигурко из Моздокского района.

Суд признал виновной в дискредитации армии 27-летнюю жительницу Владикавказа и назначил ей штраф 30 тысяч рублей за комментарий под постом в соцсети, сообщило сегодня МВД Северной Осетии на своем сайте.

На сайтах судов Владикавказа по состоянию на 18.18 мск сегодня не было информации о судах по статье о дискредитации вооруженных сил - 20.3.3 КоАП.

28 августа аналогичный штраф был по статье о дискредитации армии был назначен жителю Владикавказа Мареку Бетееву. Суд также привлек его к административной ответственности из-за публикации в соцсети.

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