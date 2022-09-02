Два жителя Северной Осетии оштрафованы за дискредитацию армии

02 сентября 2022, 19:33

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Жительница Владикавказа Лаура Джиоева и Данил Дигурко из Моздокского района оштрафованы по статье о дискредитации российских военных.

"Кавказский узел" писал, что после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, жители регионов России, в том числе Северной Осетии, стали подвергаться преследованию и по этому обвинению. 28 августа стало известно, что житель Владикавказа Марек Бетеев оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии из-за публикации в соцсети.

Житель Моздокского района Северной Осетии Данил Дигурко и Лаура Джиоева из Владикавказа оштрафованы по статье о дискредитации российской армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

Административное дело в отношении Дигурко поступило в Моздокский районный суд 29 августа. Решение о назначении административного наказания за дискредитацию российской армии было вынесено в тот же день, следует из информации на сайте суда.

Советский районный суд Владикавказа 30 августа оштрафовал по этой же статье Лауру Джиоеву, информация об этом была опубликована на сайте суда сегодня.

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