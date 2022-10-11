Прокуратура Сочи. Фото: администрация Сочи https://sochi.ru

11 октября 2022, 16:43

Прокуратура Сочи потребовала реальный срок по делу о фейках об армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляцию на приговор сочинскому врачу Евгению Золотову, который приговорен к штрафу в три миллиона рублей по делу о распространении фейков об армии, подала прокуратура. Надзорный орган счел приговор несоответствующим тяжести преступления.

Как писал "Кавказский узел", Центральный суд Сочи признал публикации в соцсетях врача Евгения Золотова фейками о российской армии и назначил ему штраф в три миллиона рублей, хотя гособвинитель требовал для подсудимого шести лет лишения свободы.

Прокуратура Центрального района Сочи оспорила приговор врачу Евгению Золотову. Гособвинение сочло приговор слишком мягким и потребовало назначить врачу шесть лет реального лишения свободы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

"Не мотивированы выводы, по которым суд пришел к выводу о необходимости назначения штрафа. Кроме того, назначение судом вышеуказанного наказания в виде штрафа не направлено на восстановление социальной справедливости и не соответствует тяжести преступления. Наказание в виде штрафа, полагаю, назначено необоснованно и чрезмерно мягко, поскольку Золотовым совершено преступление против государственной власти", - процитировало издание апелляционное представление.

Как следует из информации на сайте Краснодарского краевого суда, рассмотрение апелляции назначен на 27 октября.

"Кавказский узел" также писал, что изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта. С этого времени стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон. Так, 12 июля стало известно об уголовном деле в отношении муниципального московского депутата Ильи Яшина, который ранее добивался отставки Рамзана Кадырова. Уголовные дела по статье о фейках о российской армии возбуждены в отношении ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой, сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, ростовского журналиста Сергея Резника.

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* внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Краснодара обвинена в дискредитации армии", "Журналист Руслан Тотров заподозрен в дискредитации армии", "Суд отказался рассматривать дело кубанца о дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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