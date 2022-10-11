Прокуратура Сочи потребовала реальный срок по делу о фейках об армии

Прокуратура Центрального района Сочи оспорила приговор врачу Евгению Золотову. Гособвинение сочло приговор слишком мягким и потребовало назначить врачу шесть лет реального лишения свободы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

"Не мотивированы выводы, по которым суд пришел к выводу о необходимости назначения штрафа. Кроме того, назначение судом вышеуказанного наказания в виде штрафа не направлено на восстановление социальной справедливости и не соответствует тяжести преступления. Наказание в виде штрафа, полагаю, назначено необоснованно и чрезмерно мягко, поскольку Золотовым совершено преступление против государственной власти", - процитировало издание апелляционное представление.

Как следует из информации на сайте Краснодарского краевого суда, рассмотрение апелляции назначен на 27 октября.

"Кавказский узел" также писал, что изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта. С этого времени стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон. Так, 12 июля стало известно об уголовном деле в отношении муниципального московского депутата Ильи Яшина, который ранее добивался отставки Рамзана Кадырова. Уголовные дела по статье о фейках о российской армии возбуждены в отношении ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой, сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, ростовского журналиста Сергея Резника.

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