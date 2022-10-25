Опубликована аудиозапись азербайджанского полковника о ключевой роли Турции в карабахской войне

25 октября 2022, 14:52

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Азербайджан был не готов к карабахской войне 2020 года ни по снаряжению, ни по подготовке военных, а руководство армии заставляли занижать данные об обороноспособности Армении, следует из аудиозаписи полковника Бабека Самидли, сделанной вскоре после войны. По его мнению, одержать победу помогла Турция, которая, в частности поставляла "Байрактары".

"Кавказский узел" писал, что при подрыве мины в районе села Суговушан (армянское название села Мадагиз) на севере Нагорного Карабаха во время поиска тел погибших близ села 23 ноября 2020 года погиб азербайджанский военный, заместитель командующего корпусом азербайджанской армии, полковник Бабек Самидли.

Аудиозапись беседы заместителя командира корпуса полковника азербайджанской армии Бабека Самидли с неизвестным собеседником, оказалась в распоряжении Meydan TV. Заместитель командира корпуса, полковник Бабек Самидли принимал участие в 44-дневной Карабахской войне и погиб спустя несколько дней после ее окончания, говорится на сайте Meydan TV

По его словам, азербайджанская армия была не готова к осенней войне, а военных "заставляли умалять" численность танков и снарядов у армянских военных. По его словам, представитель Генштаба давил на военных и заставлял сокращать полученные данные об обороноспособности Армении и Карабаха. "Лишь бы они доложили верховному главнокомандующему, что преимущество у нас, к войне готовы. Командиры корпусов говорили, что мы не можем идти на 140 танков 140 танками. У нас должно быть хотя бы 250 танков. Они настаивали, чтобы мы уменьшили цифры", - приводится в видеоролике на YouTube-канале Meydan TV перевод слов Самидли на русский язык.

По его словам, одержать победу в войне при таком положении дел помогла Турция. "Если бы не турки. (...) Потом пришел Байрактар. Если бы не Байрактар, мы бы не сохранили преимущество, мы бы проиграли в наступлении", - подчеркнул он.

Стороны карабахского конфликта примерно сопоставимы по военно-техническому уровню, однако активное использование беспилотных летательных аппаратов дает преимущество Азербайджану, заявил в начале осенней войны 2020 года редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Азербайджан оснащен лучше технически, однако уступает Нагорному Карабаху и Армении по качеству подготовки личного состава, отметил тогда же военный обозреватель "Газета.Ru" Михаил Ходарёнок.

Самидли отметил, что мобилизация не сильно помогла в войне. По его словам, предполагалось, что будут мобилизованы лишь те, кто демобилизовался за последние три года, "кто не забыл, как сражаться". "Привели демобилизованных в 2005, 2006, 2008 годах. 10, 15 лет назад. Они ничего не помнят со службы. И физические способности низкие, и возраст уже не тот. 21-го мне их привезли, а 26-го я перешел в наступление. Чему я научу солдата за пять дней? За пять дней я только успел их принять, одеть и выдать оружие. Учения провести не успели", - говорит полковник на записи.

Он указал, что сложность была в связи к тем, что у Армении были артиллерийские орудия D20, которые стреляют на 30 километров, а у Азербайджана - D30-D44, дальность снарядов которых достигает 15 километров. "Отходит от меня на 15 километров, а я не могу достать его снарядами, а он бьет меня сзади с 30 километров. И мою дивизию", - приводится в видео перевод слов Самидли.

Также он добавил, что не был подготовлены горнострелковые бригады, дали "только пехоту". "А пехоте что делать на этой территории? Для сражения в горах, в лесу нужны отряды спецназовцев", - указал он.

По его словам, также не хватало бронежилетов и касок. ""Снаряды закончились через две недели. (...) Когда мы шли в бой, мы были обеспечены бронежилетами на 62%, приборами связи на 49%. За три дня до сражения отправили Т55 танки. Танк не мог связаться с танком. То есть вот так мы победили. С большим трудом", - указал он.

В разговоре Самидли выразил мнение, что сложности с обеспечением армии были связаны с планами высших чинов "сломить волю" президента Азербайджана, чтобы он "отказался от Карабаха". "Якобы у нас мощи не хватило", - подчеркнул он/

Также на весь 20-тысячный корпус корпус было всего 7 GPS, указал Самидли. "Хотя должно быть минимум 100 штук, у каждого командира. Пошел в горы, в лес, он же должен определить координаты на месте и попросить поддержку артиллерии. Но нет", - сказал он. Самидли отметил, что выстоять и победить азербайджанские военные лишь за счет упорства офицеров, прапорщиков, солдат.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".