Власти проигнорировали противников изменения Конституции Дагестана

24 октября 2022, 23:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активисты, выступающие против снятия с главы республики ответственности за территориальную целостность Дагестана, смогли высказать свою позицию на обсуждении в министерстве по делам национальностей, но не добились никаких результатов. Они настаивают на встрече с главой республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола начались в министерстве по делам национальностей. После этого более ста человек собрались на центральной площади Махачкалы. Без публичного обсуждения может быть принят неприемлемый для общественности проект поправок, указали активисты.

30 июня парламент Дагестана в первом чтении принял законопроект о поправках в Конституцию, в том числе тех, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

Представители парламента, которые присутствовали на круглом столе не услышали представителей жителей республики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов, присутствовавший на круглом столе.

Халидов рассказал, что в ходе мероприятия, группа из общественных деятелей и экспертов привела свои доводы, однако доводы экспертной группы о негативных последствиях поправок также не услышаны.

В противовес экспертной оценке активистов депутатами Народного собрания была подготовлена такая же экспертная оценка в пользу поправок. Из представителей депутатского корпуса на мероприятии присутствовали два заместителя председателя Народного собрания и несколько депутатов парламента республики, отметил Халидов.

Главный пункт, который волнует общественность - это снятие ответственности с главы республики за территориальную целостность Дагестана. По его словам, доводы, которые привели депутаты и эксперты в пользу этих поправок, не смогли убедить их противников. По мнению Халидова, этот пункт должен быть "снят с повестки дня республиканского парламента". По его словам, активисты намерены добиваться встречи с Сергеем Меликовым и убедить его снять с рассмотрения пункт, исключающий ответственность главы республики за территориальную целостность.

Из представителей общественности на круглом столе присутствовали лишь несколько активистов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник обсуждения Муслим Гасангусейнов. По его словам, из 20 человек, которых пустили на обсуждение, лишь 5-6 представляли общественное поле Дагестана, а остальные к нему не имели никакого отношения.

Эксперты, выступающие за поправки в Конституцию республики, уклончиво отвечали на прямые вопросы активистов. По его словам, эксперты - сторонники поправок, заявили, что несмотря на предлагаемую поправку о снятии ответственности с главы республики за территориальную целостность Дагестана, у населения Дагестана остается возможность влиять на эти процессы посредством всеобщего референдума. "И референдум они проведут, как они хотят", - добавил Гасангусейнов.

Группа дагестанских активистов озвучила свою позицию на встрече, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. Он отметил, что нужно ожидать, каково будет развитие событий, а позицию общественности до депутатов и присутствующих донесли, отметил он. Хадулаев указал на высокий градус напряжённости и возмущения среди населения, связанной с предстоящим принятие поправок в Конституцию Дагестана.

Участник дискуссии, который представился, как Рамис Абдуллаев, заявил, что эти поправки Дагестану не нужны. "Мы не хотим эти поправки, почему вы нас не слышите? Нам они не нужны", - отметил он напомнив о проблемах с подачей электричества в республике и подтоплениями после ливней в Махачкале, следует из видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале Шамиль Хадулаев.

Также Абдуллаев призвал Меликова уйти в отставку. "Если глава республики не хочет взять на себя ответственность за территорию и сохранность республики, пускай уходит тогда. Если он пришел сюда защищать наши интересы, народа дагестанского, он должен был в первую очередь, он должен был самым первым сказать, что он против этих поправок", - сказал он.

Сам Шамиль Хадулаев, выступая на дискуссии, заявил, что так как республика национальная и находится в федеративном государстве, а не в унитарном, то должна обеспечиваться де-факто ее федеративность. "У нас есть свой флаг, своей герб, свой гимн. А сейчас фактически себя приравнять, стать фактически областью - дагестанцы никогда не согласятся", - сказал он. Хадулаев также отметил, что рассмотрение пункта об ответственности главы региона за сохранение территориальной целостности республики неуместно во время специальной военной операции на Украине, следует из записи его выступления, опубликованной в его Telegram-канале.

Позицию парламентариев представил первый заместитель председателя Национального собрания Дагестана Сайгидахмед Ахмедов, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале РИА "Дагестан". "Ни один квадратный метр глава республики не может отчуждать без волеизъявления всего народна Дагестана. Один квадратный метр если отчуждается - всенародный референдум. Ни один глава, никто не может его отчуждать. Вот эта норма будет там записана - ответственность за территориальную целостность или нет - ничего не меняется", - указал он.

Бывший глава Ахвахского района, бывший депутат Народного собрания Дагестана Исмаил Магомедшарипов обратился к жителям республики по поводу поправок в Конституцию РД. Он отметил, что на депутатов может оказываться давление, чтобы они проголосовали за эти поправки. "Я знаю, что будут оказывать активное давление на тех депутатов, на мужественных ребят, которые не согласны с этой позицией. Их будут приглашать в кабинеты, где-то угрожать, где-то уговаривать", - заявил он на видео, которое разместил сегодня в своем Telegram-канале "Черновик".

Напомним, 23 октября жители Дагестана и активисты провели в Махачкале сход, на котором выступили против поправок в Конституцию республики. Активисты заявили, что выступают против отказа главы от защиты целостности территории Дагестана и против пребывания главы республики на посту более двух сроков.

24 июня стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, указали юристы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.