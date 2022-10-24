Формат обсуждения поправок в Конституцию возмутил махачкалинцев

24 октября 2022, 18:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более ста человек собрались сегодня на центральной площади Махачкалы после того, как активистов и представителей независимых СМИ не пустили на обсуждение поправок в Конституцию Дагестана. Без публичного обсуждения может быть принят неприемлемый для общественности проект поправок, указали активисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола начались в министерстве по делам национальностей.

30 июня парламент Дагестана в первом чтении принял законопроект о поправках в Конституцию, в том числе тех, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

На центральной площади Махачкалы после того, как активистов и представителей независимых СМИ не пустили на круглый стол, собрались "более 150 человек", сообщил в 15.53 мск корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"На этот круглый стол хотели пойти и общественники и пресса их не пропустили", - рассказал Магомедов, пояснив, что "основная масса людей" собралась на центральной площади и ждёт итогов обсуждения.

На круглый стол не пропустили, в частности, журналистов "Черновика" и "Нового дела", добавил Магомедов. По его словам, редакция "Черновика" также не получала приглашения на мероприятие, хотя обычно такие приглашения поступают в редакцию газеты. "Я присутствовал в фойе и видел, что прошли только государственные СМИ", - рассказал он.

По его словам, из дагестанских общественных деятелей на слушания зашли Шамиль Хадулаев, Муслим Гасангусейнов и Деньга Халидов. Многие другие активисты, которые хотели присутствовать на круглом столе, остались на площади. "Сказали, что нет в списках. В принципе, получилось мероприятие для своих", - отметил Магомед Магомедов.

15-секундное видео, снятое около входа в здание, размещено сегодня в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?". На кадрах видна толпа из максимум нескольких десятков мужчин и женщин разного возраста. Немолодой мужчина в костюме заверяет собравшихся, что на круглом столе поступило предложение снять вопрос о территориальной целостности Дагестана. Собравшиеся реагируют эмоционально и что-то кричат с вопросительными интонациями, суть их вопросов в опубликованном видео неясна. "На центральной площади собрался народ, которые выступают против поправок в Конституцию РД", - говорится в пояснении к ролику.

Там же размещено другое видео, снятое в том же месте. "Общественники, которые приняли участие в круглом столе дают свои первые комментарии по итогам КС. Из толпы кричат: «Какие гарантии нам дадут? Эти депутаты все продадут»", - говорится в его описании.

На кадрах перед собравшимися выступает мужчина, который поясняет, что он "не представляет правительство", но "попал туда" (на круглый стол). Ему не дают договорить, сразу несколько голосов задают ему вопросы о том, будут ли гарантии. "Есть, и будут гарантии", - заверяет их мужчина. "Все будет нормально, успокойтесь", - говорит он в ответ на возмущенные возгласы о том, что депутаты "все продадут".

Напомним, 23 октября жители Дагестана и активисты провели в Махачкале сход, на котором выступили против поправок в Конституцию республики. Активисты заявили, что выступают против отказа главы от защиты целостности территории Дагестана и против пребывания главы республики на посту более двух сроков.

24 июня стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов инициировал внесение изменений в Конституцию республики. Поправки направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Однако, по их словам, отдельные поправки, в частности снятие с главы региона ограничений по срокам и ответственности за территориальную целостность, требуют общественного обсуждения. Закон не предусматривает ответственности для властей, если они не проведут слушания, достаточно голосования депутатов, указали юристы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.