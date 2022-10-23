Сотрудник калмыцкой колонии отделался условным сроком за избиение заключенных

23 октября 2022, 23:50

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Верховный суд Калмыкии назначил три года условно бывшему сотруднику колонии-поселения №3, которого обвиняли в применении насилия к осужденным.

Бадма Огультинов занимал в колонии должность начальника отряда группы по воспитательной работ, также он был врио заместителя начальника колонии. Его обвиняли в двух эпизодах превышения полномочий с применением насилия.

Обвинение указывало, что Огультинов применил насилие в двум заключенным, чтобы заставить их вымыть пол в своем кабинете, хотя это не входило в их обязанности, пишет сегодня со ссылкой на материалы дела "Кавказ.Реалии"*. Сам он в суде отрицал вину, заявляя, что не бил осужденных.

Дело Огультинова рассматривал Яшкульский районный суд Калмыкии, который назначил ему 4 года лишения свободы условно. Приговор суд первой инстанции провозгласил 23 мая, следует из карточки дела на сайте суда. Осужденный обжаловал приговор и Верховный суд Калмыкии сократил ему наказание до трех лет заключения условно.

В 2019 году Бадма Огультинов уже привлекался по той же самой статье о превышении полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ). Яшкульский райсуд 29 октября 2019 года оправдал его по всем трем эпизодам дела, однако Верховный суд Калмыкии 5 декабря 2019 года отменил этот приговор, указав на недостаточную проверку доказательств по делу в первой инстанции, следует из документов на сайте райсуда.

Комментариями Огультинова или его адвоката относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что младшего инспектора и заместителя дежурного помощника начальника колонии-поселения №3 в Калмыкии в декабре 2021 года заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно версии следствия, сотрудники колонии вывозили заключенных в дом начальника колонии в поселке Яшкуль, чтобы те выполняли там строительные работы. Сам начальник колонии был обвинен в использовании труда заключенных на стройке собственного дома.

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