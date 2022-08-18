Адвокаты рассказали о состоянии избитых в калмыцкой колонии дагестанцев

18 августа 2022, 20:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пострадавшему от пыток Дауду Курамагомедову не оказывают ту помощь, которая ему необходима, заявила его адвокат Снежана Мунтян. Состояние Магомеда Атимагомедова улучшилось, но ему не оказывают даже срочной помощи, отметила адвокат Аза Алиева. При таких ожогах лечение должно проводиться в стационаре, указала врач Марина Анисимова.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа правозащитный проект Gulagu.net сообщил об избиении более ста заключенных колонии в Калмыкии в связи с убийством сотрудника учреждения. Руководитель проекта Владимир Осечкин заявил, что осужденные, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, ранее подвергались пыткам. Адвокат Аза Алиева рассказала, что ее подзащитного Магомеда Атимагомедова пытали, жестоко избивали и обливали кипятком, принуждая подписать нужные показания. Второго подозреваемого, Дауда Курамагомедова, также подвергли пыткам и насильственным действиям, заявила его адвокат Снежана Мунтян. Она добавила, что в отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сказал, что будет добиваться перевода в больницу Атимагомедова и Курамагомедова.

Вечером 5 августа двое осужденных напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии. Оба заключенных (2000 года рождения и 1994 года рождения) подозреваются по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения.

В отношении сотрудников колонии, пытавших Курамагомедова и Атимагомедова, возбуждено уголовное дело, сообщила адвокат Дауда Курамагомедова Снежана Мунтян, которая 17 августа посетила его в СИЗО.

"Его признали потерпевшим по 286-й статье УК РФ – превышение должностных полномочий. То есть в отношении сотрудников колонии, пытавших его, возбуждено уголовное дело. Мой подзащитный рассказал, как их обливали кипятком, мочились, на раны от ожогов сыпали соль, обливали водой, снова сыпали соль, пытали перцовым баллончиком, брызгая в подмышки и лицо. В общем, это однозначно пытки", - рассказала Мунтян корреспонденту "Кавказского узла".

Медпомощь Курамагомедову оказывают, но для вида, а не для оказания помощи, отметила она. "В условиях СИЗО ему оказывается медпомощь, но минимальная. В СИЗО нет условий для оказания полноценной медпомощи, но никто особо и не рвется помогать им. Ему дают обезболивающие, обрабатывают раны от ожогов и на этом все", - сообщила адвокат.

Защитой поданы жалобы на условия содержания в СИЗО, а также ходатайство о возбуждении других дел в отношении сотрудников, рассказала Мунтян. "Я пока не буду говорить, какие именно дела, пока рано, но работа ведется. Жалобы отправлены в прокуратуру, уполномоченному по правам человека РФ. Ждем реакции. Все это очень тяжело расшатывается, но ждем прогресса по делу в отношении сотрудников колонии", - подчеркнула она.

Состояние здоровья Магомеда Атимагомедова немного улучшилось, сообщила его адвокат Аза Алиева. "Состояние моего подзащитного получше. О госпитализации не может быть и речи, ему не оказывают даже срочной медицинской помощи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, все обращения и жалобы пока остаются без реакции. "Обращения, направленные в прокуратуру Калмыкии, в Следственное управление СК РФ по Республике Калмыкия, в Общественную наблюдательную комиссию Республики Калмыкия, уполномоченному по правам человека в Республике Калмыкия, Общественную палату РФ и другие инстанции, остаются без внимания. Реакции от них я до сих пор не получила. Ни одно ведомство не отреагировало на мои сообщения и обращения", - подчеркнула Алиева.

По словам врача-терапевта Марины Анисимовой, при получении таких ожогов и ран, необходимо быстрое оказание первой медицинской помощи. "Полагаю, что ожоги термические, 4-й категории. В таком случае необходимо сначала оказать первую медицинскую помощь: место поражения охладить с помощью льда либо холодной воды для быстрого заживления ран, потом нужно дать пострадавшему обезболивающее, а далее нужна госпитализация для оказания необходимой помощи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Анисимова считает, что в СИЗО трудно оказать помощь, которая необходима пострадавшим. "Стоит перевести их в больницу, хотя бы в тюремную, провести все необходимые обследования. Врачи в этом случае поставят диагноз и назначат лечение. В условиях тюремной больницы, полагаю, все это можно сделать", - отметила она.

"Кавказский узел" также писал, что 16 августа в колонии побывал представитель муфтията Калмыкии, который заявил, что права мусульман в исправительном учреждении соблюдаются, осужденные озвучивали только бытовые жалобы. Визит совершен "для галочки", если бы не было пыток и запретов на молитвы, не случилось бы и убийства, сочли комментаторы дагестанских Telegram-каналов. Владимир Осечкин призвал вмешаться в ситуацию Рамзана Кадырова, который позиционирует себя как защитник мусульман, так как потерпевшие рассказали адвокатам, что им и другим мусульманам не давали совершать намаз и читать Коран в колонии.

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