Подробности пыток мусульман в калмыцкой колонии дали повод для обращения к Кадырову

18 августа 2022, 08:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженцы Дагестана рассказали адвокатам новые подробности истязаний в калмыцкой колонии и сообщили, что им и другим мусульманам не давали совершать намаз и читать Коран. Руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал вмешаться в ситуацию Рамзана Кадырова, который позиционирует себя как защитник мусульман.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа правозащитный проект Gulagu.net сообщил об избиении более ста заключенных колонии в Калмыкии в связи с убийством сотрудника учреждения. Руководитель проекта Владимир Осечкин заявил, что осужденные, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, ранее подвергались пыткам. Адвокат Аза Алиева сообщила, что ее подзащитного Магомеда Атимагомедова пытали, жестоко избивали и обливали кипятком, принуждая подписать нужные показания. Второго подозреваемого, Дауда Курамагомедова, также подвергли пыткам и насильственным действиям, заявила его адвокат Снежана Мунтян. Она добавила, что в отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев заявил, что будет добиваться перевода в больницу Атимагомедова и Курамагомедова.

Вечером 5 августа двое осужденных напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии. Оба заключенных (2000 года рождения и 1994 года рождения) подозреваются по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения.

Атимагомедов и Курамагомедов сообщили новые подробности пыток

17 августа адвокаты Снежана Мунтян и Аза Алиева рассказали, как ходили со своими подзащитными и следователем СКР и "видели в куче мусора молельные коврики мусульман и Коран" Магомеда Атимагомедова, сообщил поздно вечером 17 августа Gulagu.net. "В этом видео адвокаты рассказали впервые шокирующие детали и подробности об истязаниях, издевательствах над верующими и над их верой", - говорится в аннотации к видео, размещенному в Youtube-канале правозащитного проекта.

В видео продолжительностью более 83 минут включена запись диалога Владимира Осечкина по видеосвязи со Снежаной Мунтян и Азой Алиевой. Мунтян, в частности, сообщила, что, по словам Дауда Курамагомедова, ему на места ожогов и порезов сыпали соль. "Сначала их обливали [горячей] водой сотрудники, потом на них сыпали соль, как раз на те места, где были ожоги… Кроме того, Дауд рассказал о том, что ему в глаза, лицо и подмышки брызгали перцовым баллончиком... Он на камеру продемонстрировал все повреждения на своем теле, эти жуткие ожоги… Также он показал место, где их с Атимагомедовым заставляли стоять на коленях и в это время обливали водой. Сотрудники […] даже не удосужились прибрать после пыток. На месте остались высохшие следы от коленей, пальцев ног [Атимагомедова и Курамагомедова]… Я попросила специалиста, который осуществлял видеосъемку в процессе следственного действия, зафиксировать данные следы", - рассказала Снежана Мунтян, добавив, что они заходили в "еще одно помещение, где проходил допрос в изощренной форме".

Адвокат уточнила, что 17 августа были назначены несколько экспертиз, в том числе медицинская – в связи с подозрениями о том, что в отношении подзащитных совершены "иные действия сексуального характера".

Магомед Атимагомедов сообщил, что ему брызгали из перцового баллончика также и на раны, рассказала его адвокат Аза Алиева. "При этом он говорил, что когда они отключались с Даудом, их приводили в сознание тем же кипятком, то есть его снова обваривали кипятком", - сказала она, подчеркнув, что "медицинская помощь на сегодняшний день ни второму, ни первому не оказывается в полном объеме", поскольку в медсанчасти нет нужных препаратов.

Потерпевшими по делу о пытках стали 10 заключенных

Алиева добавила, что 16 августа адвокаты получили постановление о признании потерпевшими Атимагомедова и Курамагомедова. В этом постановлении, помимо них, потерпевшими названы еще восемь осужденных: Гашимов, Магомедов, Умаров, Гуальмиров, Голощапов, Кудинов, Лиджиев и Хомяков.

Осужденным мусульманам не давали совершать намаз и молиться, сообщила также Аза Алиева. "Когда мы сегодня проводили следственный эксперимент, и нам показывал Атимагомедов, где его клали на пол, где обливали водой, где он стоял на коленях, где на нем разрезали вещи – то есть это были разные места по всей колонии – мы пришли к какому-то месту, где была свалка вещей. […] И он говорит, [что] в этой свалке были молельные коврики и Коран. Он говорит: "Вот мой молельный коврик". То есть в этой свалке – а это был мусор и вещи, которые должны были быть выброшены, но почему-то валялись на территории этого исправительного учреждения – в этом мусоре мы наглядно увидели его молельный ковер, его Коран, который был уже грязный", - рассказала адвокат.

Атимагомедов, по ее словам, пожаловался, что "все началось с того, что мы молились". "Я люблю читать Коран, - он сказал. – А когда я читал Коран, ко мне подходил сотрудник и говорил: это экстремистская литература, ты не должен ее читать, убери, иначе уедешь по 205-й [статье УК РФ о терроризме]. Он убирал Коран. Потом приходили другие сотрудники, забирали [молельные] ковры, забирали эту же литературу. То есть вместе им молиться нельзя было, говорить об исламе им нельзя было. Не только к Атимагомедову такое отношение было. Такое отношение было ко всем мусульманам", - пересказала адвокат рассказ своего подзащитного.

Осечкин призвал Кадырова и Делимханова помочь осужденным мусульманам

В конце видео Владимир Осечкин обратился ко всем мусульманам, которые посмотрели его стрим в трансляции или в записи. "Пожалуйста, отправьте ссылку на этот стрим Рамзану Кадырову, [советнику главы Чечни и депутату Госдумы] Адаму Делимханову, тем сильным и могущественным в России мужчинам, которые себя позиционируют как защитники интересов Кавказа, защитники интересов Чечни, защитники мусульман и веры", - сказал он.

Рамзан Кадыров неоднократно публично позиционировал себя как защитник мусульман, в том числе за пределами своей республики. В частности, в июле 2017 года она раскритиковал власти Израиля, которые после нападения на полицейский патруль в Иерусалиме установили рамки с металлодетекторами у проходов к мечети Аль-Акса. По словам главы Чечни, мусульмане восприняли санкции против мечети как действия, направленные против не терроризма, а ислама. Позднее Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия главы Чечни и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса".

Также Осечкин обратился непосредственно к Рамзану Кадырову и Адаму Делимханову. "Господин Делимханов, господин Кадыров. Как так получается, что вы и ваши подчиненные, ваши братья по вере, ваши друзья, ваши земляки и единомышленники […] закрываете глаза на то, о чем я и канал Gulagu.net рассказывает и показывает на протяжении длительного периода времени? […] Мне очень хочется узнать и услышать мнения и Рамзана Кадырова, и Адама Делимханова об этом деле. Мне хочется, чтобы они тоже поддержали пострадавших от пыток. Причем поддержали не так, что к ним туда приехали бы какие-то большие ребята с бородами и объяснили пострадавшим, что теперь им не нужно общаться с Азой Алиевой, со Снежаной Мунтян, с Gulagu.net, с правозащитниками. Мне хочется, чтобы они туда приехали не для того, чтобы заткнуть пострадавших от пыток или тех, кто им ринулся помогать. А мне хочется, чтобы они оказали содействие, чтобы все "неустановленные лица" были установлены", – сказал он.

Напомним, в ноябре 2021 года Gulagu.net обнародовал видеодоказательства насилия и пыток жителей Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Публикация вызвала резонанс: в частности, депутаты Госдумы от Дагестана попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН представить данные о пытках заключенных. Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии, сообщил в декабре 2021 года член СПЧ Андрей Бабушкин. О том, чем известна саратовская областная туберкулезная больница, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

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