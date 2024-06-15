Власти Ингушетии потребовали расследовать смерть военного на Украине

15 июня 2024, 22:31

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Руководство Ингушетии обратилось в военную прокуратуру и управление Следкома по Южному военному округу с требованием проверить сообщения о насильственной гибели участника военной операции на Украине. На теле Рашида Дударова видны следы избиения, сообщил блогер Хасан Халитов.

Родные и близкие военнослужащего из Ингушетии Дударова считают, что его смерть стала насильственной, они обратились с заявлением в военно-следственный отдел, сообщило сегодня правительство Республики.

Власти региона также потребовали расследовать случившееся. "Руководством республики направлено обращение в военную прокуратуру Южного военного округа и в Военно-следственное управление Следственного комитета России по Южному военному округу для проведения тщательной проверки по факту гибели Р. Дударова и объективной оценки произошедшего. В настоящее время ход разбирательства находится на личном контроле главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.

Погибшего звали Рашид Дударов, он уроженец Кантышево, сообщила сегодня "Фортанга". В интернете распространилась аудиозапись, в которой утверждается, что предположительной причиной избиения бойца стал его отказ выполнить приказ, говорится в Telegram- канале издания.

Чеченский блогер Хасан Халитов опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, снято тело Рашида Дударова. У него видна травма в височной области, борозда на шее, следы избиения на лице. Когда и где была сделана запись, в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Халитова не указано.

С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 63 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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