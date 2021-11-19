Сотрудник калмыцкой колонии заподозрен в попытке скрыть избиение осужденного

19 ноября 2021, 12:22

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Сотрудник колонии-поселения в Калмыкии, обвиняемый в избиении осужденного, убедил подчиненных создать ему алиби, предположили следователи.

По версии следствия, 21 сентября заместитель дежурного помощника начальника колонии, обвиняемый в превышении должностных полномочий после избиения осужденного, уговорил находящихся в его подчинении младших инспекторов дать заведомо ложные объяснения в его пользу в рамках процессуальной проверки. Подчиненные поддались на уговоры и написали объяснения о неприменении им физической силы в отношении осужденного. В результате Яшкульским межрайонный следственный отдел отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщило следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

"В рамках расследования уголовного дела по обвинению заместителя дежурного помощника начальника колонии... в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, выявлен дополнительный эпизод его преступной деятельности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения). По данным следствия, 18 сентября он применил физическую силу к осужденному в помещении дежурной части. Мужчина, не оказывавший какого-либо сопротивления, получил травмы, пишет ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июле суд в Калмыкии приговорил к четырем годам условно сотрудника колонии-поселения, признанного виновным в избиении двух заключенных за отказ сделать уборку в его кабинете.