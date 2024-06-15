Экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в бакинском изоляторе

15 июня 2024, 20:41

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Ученый-экономист Фазиль Гасымов, арестованный по делу Губада Ибадоглу, объявил голодовку в следственном изоляторе, требуя прекратить уголовное преследование, сообщил его брат. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, заявил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где помещен под арест по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом оппозиционного политика Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце февраля суд продлил арест Гасымова на три месяца. В конце мая арест также был продлен на три месяца.

Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям". 22 апреля он был переведен под домашний арест. 21 мая следствие по делу Ибадоглу было продлено до максимально возможных 13 месяцев – 20 сентября. Мера пресечения была смягчена до передачи под надзор полиции.

Фазиль Гасымов 14 июня начал в Бакинском следственном изоляторе № 1 голодовку, сообщил сегодня его брат Назим Гасымов после посещения следственного изолятора. "Фазиль сказал, что уже не может терпеть эту несправедливость. Обвинение построено на субъективных предположениях следователя. Фазиль не участвовал в инкриминируемых действиях. Еще три дня назад он позвонил и сообщил, что намерен начать голодовку. Я стал уговаривать его, чтобы он не делал этого. Сегодня я пошел в СИЗО и оказалось, что он с 14 июня голодает. Фазиль сказал, что будет голодать, пока не освободят, или же он будет продолжать отказываться от еды до смерти", - сказал Назим Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

Он выразил опасения за здоровье брата. "Из-за необоснованного ареста он сильно напряжен. С другой стороны, до пандемии ему дважды делали операцию на желудке. Он должен питаться по специальному режиму. Однако в СИЗО условий для этого нет. Его состояние было и так тяжелое, теперь еще более ухудшится", - сказал Назим.Гасымов.

Информацию о голодовке Гасымова подтвердил и директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Фазиль Гасымов после задержания подвергался пыткам, унижающему достоинство обращению. Он был принужден оговорить Губада Ибадоглу, но впоследствии отказался от этих показаний. Сейчас он в отчаянном положении. Он не по своей воле подписывал сфальсифицированные протоколы, решения. У него не было адвоката по выбору. Он и сейчас без защиты и через родных ищет адвоката", - сказал Сафаров.

Назим Гасымов подтвердил, что его брат "нуждается в адвокате", поскольку адвокат по назначению не обеспечивает ему эффективной юридической помощи.

В связи с выходным днем получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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