15 июня 2024, 19:44

Оставлен в силе приговор контрактнику со Ставрополья за уклонение от службы

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор контрактнику со Ставрополья Аркадию Томилову, осужденному на шесть лет колонии за самовольное оставление части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор контрактнику из Ставропольского края Аркадию Томилову, осужденному по части 5 статьи 337 УК РФ на шесть лет колонии общего режима, указано в тексте апелляционного определения, размещенного на сайте суда.

Часть 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации) предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Приговор Томилову вынес 6 марта Ставропольский гарнизонный военный суд, две апелляционные жалобы (первоначальную и дополнительную подал защитник военнослужащего. "Защитник Лозовой, не оспаривая правильности установленных судом фактических обстоятельств дела и квалификации содеянного, считает приговор несправедливым вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания, просит его изменить", - говорится в опубликованном документе.

Согласно приговору, Аркадий Томилов проходил военную службу по контракту с апреля 2022 года, а 10 февраля 2023 года, "желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, в период мобилизации не явился в срок без уважительных причин в войсковую часть".

12 декабря 2023 года Томилов самостоятельно прибыл в военный следственный отдел по Ставропольскому гарнизону СКР, установил суд первой инстанции. "Обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к выводу о том, что обжалуемый приговор является законным, обоснованным и справедливым, а апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению", - решила апелляционная инстанция.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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