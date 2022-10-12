Грузия заявила о своей непричастности к взрыву на Крымском мосту

12 октября 2022, 20:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Груз со взрывчаткой не пересекал границу Грузии, а обвинения ФСБ беспочвенны, указали представители Минфина и МВД Грузии в ответ на заявление российской стороны о транзите взрывчатки для подрыва Крымского моста через порт Поти и сухопутную границу с Россией.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ сегодня заявила причастности к взрыву Крымского мста двух граждан Грузии, Сандро Иносаридзе и брокера по имени Леван, которые помогли переправить взрывное устройство из Болгарии в Армению через порт Поти. Также среди подозреваемых названы граждане Армении. Генпрокуратура Армении отчиталась о предложении Службе нацбезопасности Армении начать расследование в связи с информацией ФСБ России об участии в подготовке взрыва на Крымском мосту граждан Армении.

Также ФСБ считает, что на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

В Тбилиси категорически отвергли версию о том, что взорвавшийся на Крымском мосту груженый взрывчаткой грузовик мог выехать через территорию и границу Грузии. "Таможенную границу Грузии не пересекал ни грузовик с тротилом, ни другими взрывчатыми веществами — если это спекуляция, то на нее должны ответить соответствующие службы, говорю вам, что такого случая не было", — заявил сегодня на брифинге заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.

Он заявил, что расследование по этому поводу будет начато, если подтвердится дствренсть обвинений."Ни грузовик, ни вагон с тротилом или другими взрывчатыми веществами не пересекали нашу таможенную границу. Я не обязан ни перед кем оправдываться. Если кто-то аргументированно докажет, что пересечение границы Грузии имело место, в таком случае будет начато расследование и появятся ответственные, привел слова чиновника издание "Новости Грузия".

Грузия не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту, заявил сегодня заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. "Транзитные и нетранзитные грузы проходят таможенный контроль в Грузии, никаких подозрительных фактов зафиксировано не было", — привела его слова "Грузия Online".

Власти должны ответить, что произошло в связи с Крымским мостом и почему тут фигурирует Грузия, заявил журналистам депутат от "Единого национального движения" Роман Гоциридзе.

"Россия заявляет всему миру, что все это произошло в порту Поти, в том числе с участием граждан Грузии и автомобилей с грузинскими номерами, что дискредитирует нашу страну в глазах всего мира. Почему молчат спецслужбы правительства Грузии, которые должны были выступить и сообщить о том, что происходит", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились.

При взрыве погибли водитель грузовика, а также петербургские гиды Эдуард Чучакин и Зоя Софронова, находившиеся в легковой машине, которая оказалась на месте взрыва. 11 октября представитель экстренных служб рассказал, что при взрыве погиб также судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщило в тот же день ТАСС.

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