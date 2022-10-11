Суд поддержал просьбу мобилизованного волгоградца дождаться медкомиссии в воинской части

11 октября 2022, 00:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде удовлетворил ходатайство мобилизованного Виталия Кандалова, который попросил отложить рассмотрение его иска к военкомату о понижении категории в военном билете. Руководство воинской части пообещало организовать медкомиссию для группы призванных в рамках частичной мобилизации, пояснил он.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно, что Виталий Кандалов обратился в суд с требованием понизить категорию в его военном билете. По словам волгоградца, военкомат не обратил внимания на состояние его здоровья, а сразу отправил в воинскую часть.

4 октября губернатор Андрей Бочаров объявил выполненными задачи "первого этапа по формированию мобилизационного ресурса". При этом он указал на то, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным президентом. Отменена мобилизация 379 жителей области, большинство из них не подходили по состоянию здоровья, заявил Бочаров. Заявление губернатора не повлияло на режим мобилизации в Волгограде, сообщили в военкомате на следующий день.

В Красноармейском райсуде 10 октября началось слушание иска волгоградца Виталия Кандалова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Мобилизованный потребовал, чтобы войсковая часть, в которой он находится, до отправки на Украину провела его медицинское освидетельствование и внесла его в категорию «ограниченно годен к военной службе». По делу проходят четыре административных ответчика: военный комиссариат по Красноармейскому району Волгограда и Светлоярскому району Волгоградской области, призывная комиссия по мобилизации Волгограда, призывная комиссия по мобилизации Красноармейского района Волгограда и ФКУ Военный комиссариат Волгоградской области.

Заседание суда началось с получасовым опозданием, так как ожидали юриста военной части, при которой сейчас состоит истец. Со стороны ответчиков были две представительницы. В начале заседания судья зачитала ходатайство журналиста на проведение фото и видеосъемки процесса. Ответчики сказали, что присутствие журналиста нежелательно, так как "в деле будут озвучены материалы с грифом «Для служебного пользования»". Судья попросила корреспондента "Кавказского узла" покинуть зал заседаний. Спустя час Виталий Кандалов с супругой Яной Кандаловой вышли из здания суда.

«Удовлетворили мое ходатайство о переносе дела на 25 октября. Подождем. Обещают (руководство военной части) медкомиссию на днях провести», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Кандалов.

По словам волгоградца, на заседании представительницы военкоматов заявили, что истец пытается затянуть дело, что его заключение МРТ, сделанное 24 сентября, недействительно, потому что он «сделал это (обследование) уже после призыва». Он сказал, что никаких медицинских документов, связанных со его здоровьем, ответчики суду не предоставили. «Судья с пониманием относится к моему делу, нет предвзятого отношения», - отметил Кандалов.

Он рассказал что женат, они с супругой воспитывают двоих детей. Волгоградец пояснил, что в армии служил водителем, а его хотят определить в мотопехоту. Он рассказал, что работает на нефтеперерабатывающем заводе машинистом, руководство предприятия с пониманием отнеслось к мобилизации своих сотрудников и обещало сохранить их рабочие места.

«Повестку выдали прямо на предприятии 23 сентября в 9.00 мск. А в полдень того же дня уже был сбор в военкомате. Медкомиссии там (в военкомате Красноармейского района) не было. Посадили в автобусы и сразу отправили в часть. На суд меня отпустили из части. Там идут мне навстречу», - сказал Кандалов.

Он рассказал, что в воинской части, в которой он проходит обучение перед отправкой на Украину, нагрузки большой нет, поэтому лекарства ему пока не нужны.

Кандалов пояснил, что не успел оформить инвалидность. Он уверяет, что не планирует скрываться и отлынивать от мобилизации, а лишь хочет по результатам медицинского освидетельствования получить заключение экспертов о годности к прохождению в военной службе по категории В «ограниченно годен».

«Я готов служить, но с учетом моей болезни. Я с бронежилетом дальше 100 метров пройти не смогу. Колени выскакивают, проблема с менисками. Могу лечь спать, а на утро появится проблема», - рассказал волгоградец.

Кандалов сказал, что будет просить о том, чтобы заседание отложили. По его словам, руководство воинской части собрало группу мобилизованных более 30 человек - тех, кому необходимо пройти медкомиссию. Если комиссия состоится, то судебный иск потеряет смысл, пояснил волгоградец.

«Мы написали письма и в военные ведомства, и в военную прокуратуру, и губернатору. Ждем их реакцию. В суд иск подали. Адвоката нанимать не стали. Сами себя защищаем», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Яна Кандалова.

Юристы назвали нарушением отсутствие медкомиссии в военкоматах

Отсутствие медицинских комиссий в волгоградских военкоматах является "нарушением закона", сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Антон Гетманенко, не участвующий в данной конфликтной ситуации. «Решение о дальнейшем прохождении службы является незаконным, так как обязательным условием является прохождение медкомиссии», - отметил юрист.

Если в суде будет доказано, что гражданин не проходил медицинскую комиссию в военкомате, решение комиссариата о его мобилизации будет признано незаконным, сказал он.

Юрист Сергей Иващенко, также не участвующий в этой спорной ситуации, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что требование наличия медкомиссии в военкоматах в ходе мобилизации предусмотрено пунктом 1 статьи 5.1. Федерального закона № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Граждане, прибывшие по мобилизационной повестке, в военкомате "проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами (терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом) и в случае необходимости - врачами других специальностей", - пояснил он.

При этом граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, должны, согласно пункту 5.1. этой статьи, направляться на контрольное медицинское освидетельствование, отметил Иващенко. Медобследование проводится один раз в военкомате. Но если появляется необходимость в повторном медосвидетельствовании, то закон предусматривает и такую возможность», - заметил юрист.

Активистка "Движения сознательных отказчиков от военной службы" Елена Попова в беседе с корреспондентом посоветовала мобилизованным гражданам заранее обзавестись доверенными лицами, доверенность нужно оформить нотариально. Также она посоветовала создать в открытых сетях сообщество.

Ранее жители Волгограда, получившие мобилизационные повестки, пожаловались, что не могут выяснить, на какой срок их призывают и можно ли во время мобилизации выехать за рубеж. Закон позволяет военкоматам определять ограничения на выезд призывников, указали юристы. Мобилизованные волгоградцы признались, что им так и не разъяснили, каковы будут меры поддержки семей, условия оплаты и время, на которое они отправляются на Украину. Андрей Бочаров на встрече с мобилизованными в учебном центре Минобороны 7 октября охарактеризовал работу военкоматов словами "без мата не скажешь" за плохое информирование о положенных выплатах.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.