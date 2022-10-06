Скрывавшийся от наказания глава Цунтинского района задержан

06 октября 2022, 02:52

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Силовики задержали бывшего главу Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова, который скрылся после замены ему условного наказания на реальный срок по делу о крупной взятке.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд признал бывшего главу Цунтинского района Шамиля Магомедова виновным в получении крупной взятки и приговорил к семи годам лишения свободы условно.

Руководитель администрации Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов 18 апреля 2021 года был задержан по делу о взятке. Он был заподозрен в получении 980 000 рублей за покровительство двум компаниям при выполнении муниципальных контрактов. 21 апреля Магомедов был арестован, а 4 июня - временно отстранен от должности. В июле Верховный суд Дагестана смягчил ему меру пресечения, отпустив из-под стражи под залог в 1 миллион рублей. В августе дело дошло до суда.

Правоохранители задержали Шамиля Магомедова, который был объявлен управлением ФСИН по Дагестану в июне, сообщил 5 октября "Коммерсант". Он скрылся после того, как ему заменили условный срок на реальный, а следствие возбудило против него еще одно дело, говорится в сообщении.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана в апреле по жалобе прокуратуры пересмотрела приговор Магомедову. Суд решил, что при назначении условного наказания в суде первой инстанции не учли в полной мере характер и степень общественной опасности совершенных им деяний.

"Апелляционным определением от 20 апреля 2022 года приговор в отношении Ш. Магомедова изменен с назначением реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - привело слова руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой ТАСС.

Магомедова также объявили в розыск следователи Хунзахского следственного отдела. Бывший чиновник 2 июня был заподозрен в пособничестве в мошенничестве в крупном размере, служебном подлоге, растрате в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, сообщило издание "Молодежь Дагестана".

Комментариев Магомедова или его представителей относительно задержания не поступало.

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