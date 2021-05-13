Уголовное дело. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

13 мая 2021, 08:46

Дагестанский чиновник обвинен в махинациях с землей

Передано в суд дело бывшего главы сельсовета в Буйнакском районе, обвиненного в превышении полномочий и служебном подлоге после необоснованной выдачи земельного участка местному жителю, сообщили 12 мая следователи.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый по просьбе своего знакомого изготовил официальные документы с заведомо ложными сведениями. Согласно этим документам, его знакомому принадлежал участок площадью 300 квадратных метров. Подложные документы мужчина представил в подразделение Росреестра по Дагестану, где зарегистрировал право собственности на участок. "Принятыми в ходе следствия мерами причиненный ущерб возмещен, земельные участки возвращены в собственность муниципального образования", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Бывший глава поселения обвинен в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК России). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении, опубликованном 12 мая на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал про дело о превышении полномочий и служебном подлоге в отношении бывшего главы Кизлярского района. Он обвинен в том, что незаконно и за взятки помог оформить в собственность земельные участки сельсовета Южный. Дело также передано в суд, сообщила прокуратура Дагестана 3 апреля.

Примечание:

"Дагестанский чиновник обвинен в загрязнении воды в Каспийске", "Глава села в Дагестане заподозрен в махинациях с землей", "Глава ведущей больницы в Махачкале уволен в связи с коррупцией".

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