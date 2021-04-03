Дело главы Кизлярского района дошло до суда

03 апреля 2021, 16:26

Бывший глава Кизлярского района обвинен в том, что незаконно и за взятки помог оформить в собственность земельные участки сельсовета Южный. Дело передано в суд, сообщила прокуратура Дагестана 3 апреля.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля 2020 года в администрации Кизлярского района сообщили, что глава района Александр Погорелов отстранен от должности. В марте того же года он был заподозрен в махинациях с землей. Суд отправил его под домашний арест. В декабре Кизлярский район возглавил бывший силовик Аким Микиров.

По данным прокуратуры, бывший глава Кизлярского района с 2007 по 2015 годы составил и выдал 16 выписок из похозяйственных книг с ложными сведениями о том, что земельные участки на территории сельсовета Южный принадлежат обратившимся к нему гражданам. Пять выписок были выданы за денежное вознаграждение от 10 до 40 тысяч рублей. На основании этих бумаг были оформлены в собственность земельные участки сельсовета рыночной стоимостью более 2 млн рублей, проинформировала республиканская прокуратура.

Бывший глава района обвиняется в получение взяток, превышении полномочий и служебном подлоге (часть 4 статьи 290, часть 2 статьи 286 и часть 2 статьи 292 УК России). Уголовное дело направлено в Кизлярский районный суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении, опубликованном 3 апреля на сайте ведомства.