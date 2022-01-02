Наручники. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

02 января 2022, 03:38

Чиновник из Цунтинского района заключен под стражу по делу хищении 34 миллионов рублей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане арестован на три месяца начальник отдела ГО, ЧС и единой дежурно-диспетчерской службы администрации Цунтинского района Магомед Загиров, заподозренный в хищении 34 миллионов рублей. Эти деньги были выделены местным жителям качестве компенсации за пострадавшие из-за обильных дождей в мае 2019 года дома.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года после ливней и схода селя более 6 тысяч жители нескольких сел Цунтинского района остались без электричества, а часть домов оказалась в зоне подтопления. Более 250 домов пострадали при паводке и сходах селя в Гумбетовском и Цунтинском районах Дагестана, спасатели помогают жителям расчищать жилища и дворы, доложил 12 мая 2019 года замглавы МЧС республики главе Дагестана. Были созданы специальные комиссии для подсчета ущерба от стихии.

Верховный суд Дагестана ужесточил меру пресечения начальнику отдела гражданской обороны и ЧС администрации Цунтинского района Магомеду Загирову. Его заключили под стражу на три месяца, сообщило 1 января издание "Дагестанска правда".

Ранее, в июле 2021 года, Загирова задержали по подозрению в хищении средств, выделенных из бюджета в качестве компенсации местным жителям, чьи дома были сильно повреждены в результате обильных дождей, выпавших в мае 2019 года. По версии следствия, общий ущерб, нанесенный государству, составил более 34 миллиона рублей, информировало издание

Уголовное дело в отношении Магомеда Загирова было возбуждено 27 июля 2021 года по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Загиров уже был арестован решением Советского районного суда Махачкалы, однако апелляция позволила ему выйти на свободу под залог в один миллион рублей с возложением запрета определенных действий, сообщила 1 января пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Следователи 1 декабря обратились в районный суд о повторном аресте, поскольку Загиров нарушил ограничения, однако суд, посчитав недоказанными доводы следствия, отказал в удовлетворении ходатайства.

После рассмотрения апелляционного представления  Верховный суд Дагестана вновь заключил его под стражу до 27 марта. При вынесении решения суд учел данные следствия о нарушении Загировым условий нахождения под залогом и данные о личности обвиняемого, информировала пресс-служба.

Примечание:

"Суд отказался смягчить наказание Раюдину Юсуфову", "Верховный суд Дагестана снизил депутату Магомедову размер взыскания за покупку иномарок", "Дагестанскому министру продлен арест по делу о мошенничестве на 620 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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