Магомед Махачев осужден за взяточничество

07 июня 2021, 21:50

Суд назначил бывшему руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеду Махачеву 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, признав его виновным в получении взяток за выдачу справок об инвалидности.

Как писал "Кавказский узел", следствие выдвинуло версию об организации сотрудниками главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану преступного сообщества, члены которого получали взятки за выдачу справок об инвалидности. По этому делу были арестованы бывший глава бюро Магомед Махачев, несколько его подчиненных, в том числе руководитель одного из дагестанских территориальных бюро медэкспертизы Ашик Махачев, а также брат бывшего главы республики Раджаб Абдулатипов. В марте 2019 года Верховный суд Дагестана отказался освободить Махачева из-под стражи.

В 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана. В феврале 2019 года стало известно, что в республике по результатам проверки работы закрыты три филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы.

Советский райсуд Махачкалы сегодня вынес приговор Махачеву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Суд установил, что, "занимая должность руководителя дагестанского Главного бюро медико-социальной экспертизы, Махачев лично получал от руководителей бюро взятки [...] на общую сумму 950 тысяч рублей", - прокомментировал он приговор.

Суд признал Махачева виновным и приговорил его в совокупности к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 4,5 миллиона рублей, сказал сотрудник суда. Осужденный также лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять лет, отметил он.

Комментариями от Магомеда Махачева или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что Советский райсуд Махачкалы 16 декабря 2019 года приговорил Ашика Махачева к пяти с половиной годам условного лишения свободы и двум миллионам рублей штрафа, а также запретил ему в течение пяти лет занимать руководящие должности в государственных учреждениях. 4 февраля 2020 года Верховный суд Дагестана изменил приговор, вынесенный Ашику Махачеву. По мнению Верховного суда республики, суд первой инстанции "допустил существенные нарушения норм процессуального права и неправильно применил уголовный закон". В результате Ашик Махачев был приговорен к четырем годам колонии, а назначенный ему штраф увеличен до 6,5 миллиона рублей. По данным источников, Ашик Махачев приходится братом Магомеду Махачеву.