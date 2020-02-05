05 февраля 2020, 12:32

Дагестанский чиновник отправлен в колонию за фиктивные справки об инвалидности

Отменено решение об условном сроке бывшему главе одного из бюро медико-социальной экспертизы Ашику Махачеву, он приговорен к четырем годам колонии, сообщили сегодня в Верховном суде Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что бывший руководитель бюро медсоцэкспертизы №19 Ашик (Ашикмагомед) Махачев находится под стражей с 30 июля 2018 года. По версии следствия, в 2014-2015 годах он установил и продлил статусы инвалидов пятерым жителям Дагестана, за что через посредника получил взятки на более чем 1,5 миллиона рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

4 февраля Верховный суд Дагестана изменил приговор, вынесенный Махачеву Советским районным судом Махачкалы 16 декабря 2019 года. Райсуд приговорил Махачева к пяти с половиной годам условного лишения свободы и двум миллионам рублей штрафа, а также запретил Махачеву в течение пяти лет занимать руководящие должности в государственных учреждениях. По мнению Верховного суда республики, суд первой инстанции "допустил существенные нарушения норм процессуального права и неправильно применил уголовный закон", сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

При вынесении нового приговора была частично удовлетворена апелляция, поданная стороной обвинения. Ашик Махачев приговорен к четырем годам колонии строгого режима, а назначенный ему штраф увеличен до 6,5 миллиона рублей.

На сайтах Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана и прокуратуры республики к 12.30 мск 5 февраля отсутствуют комментарии относительно вердикта Верховного суда Дагестана.

По данным источников, Ашик Махачев приходится братом бывшему руководителю дагестанского Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеду Махачеву, заподозренному в создании преступного сообщества, получении взятки, служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. По данным прокуратуры Дагестана, в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей.

Новости о ходе антикоррупционной кампании в Дагестане и сопровождающих ее отставках и уголовном преследовании чиновников "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Сотрудница больницы в Махачкале осуждена за мошенничество на 238 миллионов", "Шамиль Исаев осужден по делу о растрате 80 миллионов", "Суд оставил адвоката Дагира Хасавова под арестом".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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