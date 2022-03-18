Глава Цунтинского района получил условный срок по делу о взятке

18 марта 2022, 14:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал бывшего главу Цунтинского района Шамиля Магомедова виновным в получении крупной взятки и приговорил к семи годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", руководитель администрации Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов 18 апреля 2021 года был задержан по делу о взятке. Он был заподозрен в получении 980 000 рублей за покровительство двум компаниям при выполнении муниципальных контрактов. 21 апреля Магомедов был арестован, а 4 июня - временно отстранен от должности. В июле Верховный суд Дагестана смягчил ему меру пресечения, отпустив из-под стражи под залог в 1 миллион рублей. В августе дело дошло до суда.

Суд вынес решение по делу бывшего главы Цунтинского района Шамиля Магомедова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. "Приговором суда Магомедову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере однократной суммы взятки - 980 тысяч рублей", - цитирует пресс-службу Ленинского районного суда РИА "Дагестан".

Осужденный также лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в вышестоящую инстанцию, уточнили в суде.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.