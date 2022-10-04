Власти подтвердили гибель на Украине двух ростовчан

04 октября 2022, 01:19

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Старший прапорщик Александр Готвих и рядовой Артем Пастухов погибли на Украине, сообщили администрации Матвеево-Курганского и Аксайского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 46 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Иван Дьяков стал 44-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Старший прапорщик Александр Готвих погиб на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 3 октября администрация Аксайского района.

По окончанию колледжа Александр был призван в армию, а затем заключил контакт. Готвиху было 28 лет, у него осталась жена, которая ждет рождения ребенка, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Мемориальную доску погибшему на Украине десантнику, рядовому Артему Пастухову открыли на фасаде здания Малокирсановской средней школы. 18-летний Пастухов погиб 17 мая, посмертно он награжден орденом Мужества, следует из сообщения в Telegram-канале Матвеево-Курганского района от 30 сентября.