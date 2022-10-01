Военный из Ростовской области погиб на Украине

01 октября 2022, 19:52

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Старший лейтенант Иван Дьяков погиб на Украине, сообщила администрация Неклиновского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 44 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что после того как власти Шахт сообщили о гибели Петра Петренко и Никиты Догаева, число погибших на Украине ростовчан, гибель которых подтверждена официально, достигло 43.

Иван Дьяков погиб на Украине. В Марьевской школе открыта мемориальная доска с его именем, сообщила администрация Неклиновского района в своем Telegram-канале 28 сентября.

Ранее о гибели Дьякова сообщали СМИ. Дьяков вместе с родными переехал в Россию из Молдовы в 2010 году. В селе Марьевка Ростовской области он окончил школу, после чего поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. С 2018 года проходил воинскую службу по контракту в Буйнакске, служил в звании старшего лейтенанта, проинформировало 5 июля издание Rostov.Ru.

Ивану Дьякову было 25 лет. Матери погибшего был передан орден Мужества, сообщило издание Donday 5 июля.



Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 44 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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