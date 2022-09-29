Двое шахтинцев погибли на Украине

29 сентября 2022, 06:09

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Старший сержант Петр Петренко и рядовой Никита Догаев, погибшие при спецоперации на Украине, награждены орденами Мужества, сообщили в Гордуме Шахт. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 43 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", житель Тарасовского района Станислав Осокин стал 41-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Указом Президента России за отвагу и самоотверженность посмертно награждены старший сержант Петр Петренко и рядовой Никита Догаев, сообщила 28 сентября Гордума Шахт на своем сайте.

Военный комиссар по городу Шахты и Октябрьскому району Ростовской области Иван Вансович на 29-ом заседании Гордумы передал награды супруге Петра Петренко Елене и маме Никиты Догаева Виолетте, погибших почтили минутой молчания, отмечается в сообщении.

Петру Петренко был 41 год, у него остались 20-летняя дочь и 11-тилетний сын, 28-летний Никита Догаев был не женат, у него есть младший брат, говорится в сообщении.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 43 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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