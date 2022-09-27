27 сентября 2022, 15:28

Уроженец Ростовской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Станислав Осокин погиб на Украине, сообщила администрация Тарасовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 41 уроженца Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел",  Николай Есауленко из Красного Сулина стал 40-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В хуторе Можаевка открыта мемориальная плита  памяти погибших военных. На нее нанесено имя Станислава Осокина, который погиб на Украине, сообщила администрация Тарасовского района Ростовской области в своем Telegram-канале 23 сентября.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Азовского района погиб на Украине", "Росгвардеец из Ростовской области погиб на Украине", "Официально подтверждена гибель на Украине 700 уроженцев юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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