Красносулинец погиб на Украине

16 сентября 2022, 06:20

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В школе поселка Тополевый открыта мемориальная доска Николаю Есауленко, погибшему при спецоперации, сообщили власти Красносуленского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 40 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября власти Новочеркасска установили мемориальную доску погибшим на Украине военнослужащим - братьям-близнецам Алексею и Антону Воробьевым. С начала военной операции на Украине официально была подтверждена гибель там как минимум 39 уроженцев Ростовской области.

В Тополевской средней школе открыли мемориальную доску в память о Николае Есауленко, сообщила 15 сентября администрация Красносулинского района в своем Telegram-канале. Красносулинец погиб в ходе специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении.

Воина почтили минутой молчания, учителя и представители администрации возложили цветы к мемориальной доске.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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