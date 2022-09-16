16 сентября 2022, 06:20

Красносулинец погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В школе поселка Тополевый открыта мемориальная доска Николаю Есауленко, погибшему при спецоперации, сообщили власти Красносуленского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 40 уроженцев Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября власти Новочеркасска установили мемориальную доску погибшим на Украине военнослужащим - братьям-близнецам Алексею и Антону Воробьевым. С начала военной операции на Украине официально была подтверждена гибель там как минимум 39 уроженцев Ростовской области. 

В Тополевской средней школе открыли мемориальную доску в память о Николае Есауленко, сообщила 15 сентября администрация Красносулинского района в своем Telegram-канале. Красносулинец погиб в ходе специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении.

Воина почтили минутой молчания, учителя и представители администрации возложили цветы к мемориальной доске.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Житель Азовского района погиб на Украине", "Росгвардеец из Ростовской области погиб на Украине", "Официально подтверждена гибель на Украине 700 уроженцев юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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