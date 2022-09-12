В Новочеркасске установили мемориальную доску погибшим на Украине братьям

12 сентября 2022, 13:39

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Власти Новочеркасска установили мемориальную доску погибшим на Украине братьям-близнецам Алексею и Антону Воробьевым. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 39 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", капитан Росгвардии Сергей Зорин погиб на Украине, сообщила администрация Зимовниковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 37 уроженцев Ростовской области.

Братья-близнецы Алексей и Антон Воробьевы родились в Новочеркасске в январе 1993 года. Они выросли в микрорайоне Черёмушки, учились в ЮРГПУ (НПИ). После прохождения срочной службы остались служить по контракту. 12 марта в ходе спецоперации братья погибли, сообщило 12 сентября издание "Ёрш. Новочеркасск".

Городские власти поддержали инициативу назвать сквер, расположенный за бывшим кинотеатром «Космос» именами братьев Алексея и Антона Воробьёвых.

12 сентября на доме, где жили братья Воробьевы, по адресу: проспект Баклановский, 101, установили мемориальную доску.

"Кавказский узел" писал ранее, что 8 сентября в Азове открыли памятник Павлу Никитину, который погиб во время специальной военной операции. Скульптуру установили на территории училища № 45, которое он окончил.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 39 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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