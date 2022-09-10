10 сентября 2022, 00:55

Житель Азовского района погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Памятник погибшему на Украине Павлу Никитину власти Азова открыли на территории училища № 45. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 36 уроженцев Ростовской области.  

"Кавказский узел" писал, что разведчик Виктор Березовец стал 35-м уроженцем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

На территории училища № 45 в Азове открыли памятник Павлу Никитину, погибшему во время спецоперации на Украине. В этом училище он учился, сообщило 9 сентября издание «Ростов сегодня».

21-летний Павел Никитин родился и вырос в селе Маргаритово Азовского района. Смертельное ранение получил в конце апреля. Его похоронили 1 мая в родном селе. Указом президента Никитин награждён орденом Мужества посмертно.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 36 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Официально подтверждена гибель на Украине 700 уроженцев юга России", "Администрация Целинского района сообщила о гибели разведчика на Украине", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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