Администрация Целинского района сообщила о гибели разведчика на Украине

03 сентября 2022, 14:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разведчик Виктор Березовец погиб на Украине, сообщила администрация Целинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 35 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что старший стрелок Александр Матвейшин стал 34-м уроженцем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Мемориальная доска открыта в память о погибшем в ходе военной операции на Украине Викторе Березовце, сообщила 2 сентября администрация Целинского района в своем Telegram-канале.

Из информации на мемориальной доске, фото которой опубликовано в этом Telegram-канале, следует, что Березовцу было 30 лет. Он служил разведчиком в десантно-штурмовом подразделении и погиб 26 февраля 2022 года.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 35 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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