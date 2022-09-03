Мемориальная доска погибшему на Украине Виктору Березовцу. Скриншот из Telegram-канала администрации Целинского района, https://t.me/celina_raion/1116?single

03 сентября 2022, 14:45

Администрация Целинского района сообщила о гибели разведчика на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Разведчик Виктор Березовец погиб на Украине, сообщила администрация Целинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 35 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что старший стрелок Александр Матвейшин стал 34-м уроженцем Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Мемориальная доска открыта в память о погибшем в ходе военной операции на Украине Викторе Березовце, сообщила 2 сентября администрация Целинского района в своем Telegram-канале. 

Из информации на мемориальной доске, фото которой опубликовано в этом Telegram-канале, следует, что Березовцу было 30 лет. Он служил разведчиком в десантно-штурмовом подразделении и погиб 26 февраля 2022 года.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 35 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине как минимум 650 уроженцев СКФО и ЮФО", "В Волгограде переданы ордена Мужества семьям погибших военнослужащих", "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 сентября 2022, 16:13

  • Военный из Волгоградской области погиб на Украине

    Младший сержант Антон Дудкин погиб на Украине, сообщила администрация Котельниковского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 88 уроженцев Волгоградской области.

03 сентября 2022, 15:40

  • Меликов призвал жителей Дагестана быть терпимее к туристам

    Резкие замечания и грубость от мусульман настраивают туристов против ислама, заявил сегодня Сергей Меликов, поддержав аналогичный посыл председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева. Глава Дагестана призвал жителей республики быть терпимее и мягко наставлять тех, кто нарушает принятые в республике нормы.

03 сентября 2022, 14:14

03 сентября 2022, 13:33

03 сентября 2022, 12:26

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи