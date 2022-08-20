Военный из Ростовской области погиб на Украине

20 августа 2022, 19:02

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Старший стрелок Александр Матвейшин погиб на Украине, сообщила администрация города Донецка Ростовской области. С начала военной операции власти сообщили о гибели там не менее 34 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 56-летний Владислав Нутрецов стал 33-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине Украине подтвердили власти.

В администрации города Донецка родным погибшего Александра Матвейшина вручили государственные награды - орден Мужества и медаль Жукова, сообщила администрация Донецка Ростовской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Александру Матвейшину был 21 год. Он погиб 29 марта. Матвейшин служил старшим стрелком в одной из войсковых частей Волгограда, сообщило издание DonDay 8 апреля.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 34 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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