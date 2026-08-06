Масштабная атака дронов зафиксирована в Ростовской области

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Свыше 20 беспилотников были сбиты над шестью районами Ростовской области.

"Кавказский узел" также писал, что 2 августа в результате падения обломков беспилотника в Миллеровском районе произошел пожар на элеваторе.

Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 27 июля пять человек погибли и восемь получили ранения. В ночь на 25 июля при атаке дронов были ранены четыре человека в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. 20 июля падение обломков беспилотника привело к лесному пожару в Шолоховском районе, а 19 июля по той же причине загорелось пшеничное поле в Красносулинском районе.

Минувшей ночью в Ростовской области было уничтожено более двух десятков беспилотников. Атаке подверглись шесть районов: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Верхнедонский, Каменский и Тарасовский, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал чиновник.

На фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали, что в городе выросли цены на горючее. Они отметили, что максимальная стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 всего за два дня на местных заправках увеличилась примерно на треть.