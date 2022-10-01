Военные эксперты и журналисты обсудили просьбу Айны Гамзатовой отложить мобилизацию дагестанцев

01 октября 2022, 13:50

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Просьба Айны Гамзатовой к президенту Владимиру Путину отложить мобилизацию в республике и дать возможность полгода готовить мобилизованных к воинской службе, вряд ли может быть удовлетворена, считают дагестанские журналисты Рамазан Раджабов и Идрис Юсупов. При этом они разошлись в оценке того, насколько публичное обращение Айны Гамзатовой может успокоить дагестанцев. Чеченский опыт создания учебного центра не применим в Дагестане, полагают военные эксперты Александр Храмчихин и Павел Фельгенгауэр.

Как сообщал "Кавказский узел", советник и жена муфтия республики Айна Гамзатова обратилась к Владимиру Путину, заявив, что в Дагестане мобилизуют неподготовленную к боевым действиям молодежь. Она попросила отложить мобилизацию и дать региону полгода на подготовку призывников. Гамзатова заявила в своем обращении о том, о чем побоялись сказать мужчины, указала часть пользователей сети. Гамзатова раскритиковала действия военных, но для республики могла бы попросить большего, возразили другие пользователи.

После объявления о начале мобилизации 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов, представитель Верховного комиссара ООН призвала освободить арестованных.

Глава республики Меликов отреагировал на публичное обращение Айны Гамзатовой к президенту. "Абсолютно поддерживаю Ваше мнение о том, что мобилизации должны подлежать только те, кто готов защищать Родину", - написал Меликов в своем тг-канале.

"В соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего призваны в Дагестане будут лишь те, кто имеет боевой опыт и находится в резерве, а следовательно, они знают технику ведения боя и умеют обращаться с оружием, так как этому их уже обучали. Все те, кого призвали по чьей-то глупости и безответственности, вернутся к своим семьям", - написал глава республики.

Дагестанские журналисты поспорили об идее отсрочки для обучения призывников

Идея отсрочки для подготовки мобилизованных имеет потенциал для того, чтобы успокоить людей, снять острый конфликт, считает главный редактор издания "Молодёжь Дагестана" Рамазан Раджабов.

"В сложные времена, когда необходимо участие ведущих общественных организаций (а муфтият у нас самая крупная и влиятельная общественная организация), муфтият включается. Такое было и во времена ковида, когда муфтий во время эфира с Путиным обратился к нему с просьбой обратить внимание на регион", - сказал он.

Раджабов отметил, что Меликов в своем ответе Гамзатовой поблагодарил и поддержал её.

«Она в свою очередь поблагодарила его. По сути, обращение было к Путину, а не к Меликову. Тут не стоит противопоставлять обращение Гамзатовой и действия Меликова. Там нет противоречий. Отсрочку по мобилизации тоже дает не Меликов. Наоборот. Меликов активно пытается противостоять перегибам, а Гамзатова обратилась к Путину, видя что эти перегибы есть. Действия обоих направлены на снятие напряженности вокруг ситуации с мобилизацией", - отметил главред "Молодежи Дагестана".

Он считает, что отсрочка успокоила бы дагестанское общество, но идея вряд ли может быть реализована на практике.

"Это трудно себе представить в целом. Как это будет выглядеть? Чтоб один регион освобождали. Думаю, она тоже это понимала. Обращение было направлено на то, чтобы успокоить общество, показать, что влиятельная организация обеспокоена напряженной ситуацией", - резюмировал Раджабов.

Журналист «Нового дела» Идрис Юсупов выразил сомнение, что идея отсрочки могла бы пройти и способствовать снятию напряжения в обществе, а обращение Гамзатовой считает «политическими играми».

«Имеется указ президента, есть планы Минобороны, существуют установки на мобилизацию. Не хочется вдаваться подробно, но обращение — это политические игры. Если она хотела выдвинуть такое предложение, то это можно было бы сделать в личном обращении, а не публичным письмом», - сказал он.

Чеченский опыт создания учебного центра не применим в Дагестане

Дагестан не очень подходит для создания центров подготовки, подобных военному университету спецназа в Чечне, считает военный эксперт Александр Храмчихин. «Дагестан — это совсем не Чечня. Чечня — мононациональна и жёстко управляема. А Дагестан чрезвычайно интернационален и там сложная система управления... Сомневаюсь, что возможно повторить чеченский опыт», - сказал он.

Эксперт не исключает до определенной степени участие религиозных организаций в целом и муфтията в частности в мобилизационной подготовке. «Но вряд ли Дагестан настолько исламизирован, чтобы позиция муфтията имела принципиальное, решающее значение», - полагает Храмчихин. Он также считает, что обращение Айны Гамзатовой в большей степени обращение общественного деятеля, чем советника муфтия.

Военный аналитик Павел Фельгенгауэр сомневается, что военные власти отреагируют на обращение Айны Гамзатовой. «Подписан указ президента. Изменить его может только президент. Ни военкоматы, ни руководство Дагестана не могут вносить коррективы. Они только могут сами обратиться к президенту. И вряд ли президент будет что-то менять», - считает он.

Также аналитик сомневается в возможности организовать особый учебный центр по типу чеченского. «Всё зависит от военной необходимости. Но организация военных учебок точно не зависит от региональных властей», - пояснил Фельгенгауэр.

Участие муфтията в военных программах вряд ли возможно, считает он. «В ВС России нет даже стройной системы военных капелланов - армейских священников, имамов, раввинов», - отметил Фельгенгауэр, пояснив, что всеми вопросами мобилизации на практике занимается организационно-мобилизационное управление Генштаба.

"Насколько я знаю, специально мнения религиозных организаций оно не рассматривает", - подчеркнул Фельгенгауэр.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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