Представитель чечено-ингушской диаспоры задержан силовиками в Омске

20 сентября 2022, 02:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Восемь человек арестованы в Омске на два месяца по обвинению в вымогательстве денег у бизнесмена. В их числе - представитель чечено-ингушской диаспоры Альви Джабраилов.

В Омске силовики задержали восемь человек по подозрению в участии в деятельности межэтнического организованного преступного сообщества.

По данным Управления МВД по Омской области, в состав группы вошли восемь жителей Омска и Екатеринбурга. В августе пятеро из них приехали к директору сельскохозяйственного предприятия и под угрозой повреждения имущества и применения насилия потребовали передать им 20 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства, опубликованном 19 сентября.

Затем, в сентябре еще трое фигурантов дела приехали в Омск из Екатеринбурга. Они арендовали квартиру, купили машину, камуфлированные костюмы и канистру с дизельным топливом. Затем они, как считает следственная группа СЧ УМВД России по Омской области, поехали в Новосибирскую область, где находятся земли, принадлежащие потерпевшему. На полях, впрочем, они не обнаружили сельскохозяйственную технику, которую планировали уничтожить. Посему ограничились поджогом посевов.

Все фигуранты дела были задержаны 15 сентября, в отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). По ходатайству следствия всем восьмерым задержанным Куйбышевский районный суд Омсква избрал меру пресечения в виду заключения под стражу, сообщает ведомство.

По словам официального представителя УФСБ России по Омской области Ирины Руснак, под стражу фигуранты дела заключены на два месяца, пишет "Российская газета".

По данным издания, среди задержанных - представитель чечено-ингушской диаспоры Альви Джабраилов.

Комментариями Джабраилова и представителей чечено-ингушской диаспоры по поводу данных следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.