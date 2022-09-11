Кубанские активисты заявили о давлении на студентов после наблюдения на выборах

11 сентября 2022, 08:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство филиала вуза в Славянске-на-Кубани вызвало на беседу двух студенток, наблюдавших за голосованием на избирательном участке, сообщили кубанские активисты.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября стало известно об аресте координатора проекта "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева. Активист сообщил, что его задержали в Краснодаре вскоре после того, как на его машине появилась наклейка батальона "Азов"*, на него составили протокол по статье о демонстрации запрещенной символики, а суд назначил пять суток административного ареста. Наклейка на машине активиста стала способом помешать ему вести наблюдение на выборах, указал депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.

Двух студенток, которые наблюдали за ходом голосования на участке в Славянске-на-Кубани, руководство вуза вызвало на беседу, сообщил 10 сентября правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Им в ультимативной форме заявили, что быть наблюдателями они не должны и намекнули на отчисление. Кроме того, на утро 10 сентября им назначили индивидуальные занятия, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал, что члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений, допущенных в день голосования 9 сентября, сообщается в "Карте нарушений на выборах". 10 сентября на выборах в Краснодаре выявлены попытка организовать повторное голосование, манипуляции со списками голосующих на дому, а также совершено нападение на доверенное лицо кандидата, сообщили представители КПРФ. Вечером члены комиссий и наблюдатели сообщили о нарушениях, допущенных в ходе голосования в Геленджике, Анапе, Краснодаре, Павловском и Тихорецком районах. Также стало известно о задержании в Тимашевске кандидатов от КПРФ Екатерины Сандецкой и Владимира Попова, а также члена территориальной избирательной комиссии Галины Скакуновой после того, как выявили нарушение процедуры голосования.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" (его символика признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.