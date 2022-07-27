Сотрудники избиркомов в Краснодаре лишены полномочий после жалоб наблюдателей

27 июля 2022, 17:05

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Полномочия шести членов участковых избирательных комиссий в Краснодаре прекращены в связи с нарушениями на выборах в 2021 году, на которые пожаловались наблюдатели, сообщил сегодня координатор проекта "Гражданин наблюдатель" Виталий Немцев.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 19 сентября 2021 года в Краснодарском крае проходили выборы в Госдуму, а также досрочные выборы и довыборы депутатов и глав в городах и сельских поселениях. Избирателей на Кубани против их воли вписывают в реестр для надомного голосования, заявили 18 сентября наблюдатели от КПРФ и "Яблока", в том числе член ТИК, организатор наблюдения от КПРФ Виталий Немцев.

Подробности о том, где, кого и как выбирали в единый день голосования в 2021 году, собраны в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

О решении председателя территориальной избирательной комиссии "Центральная" в Краснодаре о прекращении полномочий членов УИК сообщил сегодня в своем Telegram-канале координатор проекта "Гражданин наблюдатель" Виталий Немцев. Он связал это решение с работой наблюдателей, заявивших о нарушениях на выборах. "Из ТИК Центральная телеграфируют, что наша команда неплохо отработала на прошлых выборах", - написал он.

Публикации Немцева проиллюстрированы фотокопией решения комиссии, датированного 14 июля. На документе стоит печать ТИК и датированная 25 июля пометка "Копия верна", заверенная оттиском печати и подписью секретаря комиссии Маминой.

Согласно документу, решение ТИК связано с поступлением в комиссию постановлений мировых судей о привлечении к административной ответственности членов участковых комиссий с правом решающего голоса: Натальи Кравченко, Елены Мирошниченко, Натальи Морозовой, Елены Мусаевой, Елены Романюк и Софии Шевченко. Они были привлечены к ответственности по части 2 статьи 5.6 КоАП РФ (выдача членом избирательной комиссии с правом решающего голоса заверенной копии протокола избирательной комиссии об итогах голосования, содержащей данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре соответствующего протокола, либо заверение копии протокола с нарушением требований, предусмотренных законом).

"Немедленно прекратить полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку со дня вступления в силу соответствующих постановлений мировых судей", - говорится в решении председателя ТИК Иващенко.

По словам Немцева, активисты направили около 600 обращений в прокуратуру Кубани о нарушении порядка заверения копий протоколов. "По ним привлечено к ответственности более двадцати представителей УИК", - цитирует сегодня Немцева "Кавказ. Реалии"*. Виталий Немцев добавил, что по некоторым заявлениям не получил ответ прокуратуры, поэтому привлеченных за нарушения может быть больше, информирует издание.

Напомним, в августе 2021 года Виталий Немцев как координатор проекта "Гражданин наблюдатель" был оштрафован на 1000 рублей за то, что разместил на фасаде одного из зданий объявление о наборе наблюдателей на выборы в Госдуму. Административный протокол на Немцева составил чиновник мэрии Краснодара, активист счел это давлением на него.

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