Суд устранил краснодарского активиста от наблюдения за выборами

09 сентября 2022, 16:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил координатору проекта "Гражданин наблюдатель" Виталию Немцеву пять суток административного ареста за наклейку экстремисткой организации на машине. Наклейка на машине активиста стала способом помешать ему проводить наблюдение на выборах, указал депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.

Как писал "Кавказский узел", координатор проекта "Гражданин наблюдатель" Виталий Немцев был задержан в Краснодаре 8 сентября вскоре после того, как на его машине появилась наклейка батальона "Азов"*, сообщил сам активист. По словам Немцева, он намеревался посещать избирательные участки. На Немцева составлен протокол по статье о демонстрации запрещенной символики.

Ленинский районный суд Краснодара сегодня назначил активисту и независимому наблюдателю за выборами Виталию Немцеву административный арест сроком на пять суток. Немцева признали виновным по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ), сообщило издание 93.ru со ссылкой на адвоката Немцева Алексея Аванесяна.

Адвокат добавил, что решение суда будет обжаловано. По его словам, Немцев буде отбывать наказание в приемнике для административно задержанных.

Депутат городской Думы Краснодара от фракции КПРФ Александр Сафронов сообщил, что, они с Немцевым встречались утром 8 сентября перед объездом участков. По его словам, он видел машину, наклейки экстремистской организации там не было, проинформировало сегодня издание "Утренний Юг".

"Считаю, что наклейка была наклеена с целью осуществить провокацию, исключить Немцева из активного наблюдения", - приводятся слова Сафронова в публикации.

То, что суд устранил Немцева от наблюдения за выборами, подчеркнул и администратор Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталий Вотановский. "Наблюдать за выборами, как вы понимаете, он не сможет", - отметил он

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Верховный суд России признал украинский батальон "Азов" (его символика признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.