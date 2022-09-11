Лидер КПРФ на Кубани заявил о задержании соратников

11 сентября 2022, 00:57

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В Тимашевске задержаны кандидаты от КПРФ Екатерина Сандецкая и Владимир Попов, а также член территориальной избирательной комиссии Галина Скакунова после того, как выявили нарушение процедуры голосования, заявил лидер КПРФ на Кубани Александр Сафронов.

Как писал "Кавказский узел", члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений, допущенных в день голосования 9 сентября, сообщается в "Карте нарушений на выборах". 10 сентября на выборах в Краснодаре выявлены попытка организовать повторное голосование, манипуляции со списками голосующих на дому, а также совершено нападение на доверенное лицо кандидата, сообщили представители КПРФ. Вечером члены комиссий и наблюдатели сообщили о нарушениях, допущенных в ходе голосования в Геленджике, Анапе, Краснодаре, Павловском и Тихорецком районах.

Ночью 10 сентября в городе Тимашевске Краснодарского края были задержаны кандидаты от КПРФ Екатерина Сандецкая, Владимир Попов и член ТИК Галина Скакунова, говорится в сообщении, опубликованном в "Карте нарушения на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

Лидер КПРФ в Краснодарском крае Александр Сафронов записал открытое обращение к главе избирательной комиссии Краснодарского края Алексею Черненко и представителям силовых структур. Оно опубликовано в YouTube-канале "Красный Политобзор" (16,5 тысячи подписчиков). "Это самые грязные выборы, которые я помню. А я на выборах с 2007 года, в разном качестве, не только как кандидат <...> Но то, что сейчас случилось, - вообще из ряда вон", - заявил Сафронов.

Она рассказал, что в Тимашевске задержаны Екатерина Сандецкая и Владимир Попов, а также член территориальной комиссии с правом решающего голоса Галина Скакунова. "Силовики задержали их вместо того, чтобы на участке навести порядок. Наши люди, наши товарищи на [сообщает номер участка] обнаружили вопиющее нарушение - там подписей нет людей, хотя по идее они там проголосовали. Член ТИКа начала просматривать журнал. Тогда председатель устроила скандал, и прибывшая полиция задержала наших товарищей", - рассказал Сафронов.

Обращаясь к Алексею Черненко, он сказал: "Я жду, что вы вмешаетесь в эту вопиющую ситуацию и нам не придется скандалить в Центральной избирательной комиссии по поводу ареста сразу двух кандидатов и члена территориальной избирательной комиссии".

Какими-либо комментариями представителей силовых структур, избирательной комиссии Краснодарского края, представителей территориальной избирательной комиссии "Кавказский узел" пока не располагает.

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