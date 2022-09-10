Попытки вброса бюллетеней зафиксированы на выборах в Краснодарском крае

10 сентября 2022, 20:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены комиссий и наблюдатели сообщили о нарушениях в ходе голосования в Геленджике, Анапе, Краснодаре, Павловском и Тихорецком районах. В частности, в Геленджике представитель комиссии прятала уже заполненные бюллетени за "Единую Россию".

Как писал "Кавказский узел", члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений, допущенных в день голосования 9 сентября, сообщается в "Карте нарушений на выборах". Сегодня на выборах в Краснодаре выявлены попытка организовать повторное голосование, манипуляции со списками голосующих на дому, а также совершено нападение на доверенное лицо кандидата, сообщили представители КПРФ.

О нарушениях на участке 0901 в Геленджике сообщило кубанское подразделение КПРФ. "Заместитель председателя комиссии (...) сидела на избирательных бюллетенях, уже заполненных за "Единую Россию". Приглашен наряд полиции, и, кроме того, готовится обращение в Следственный комитет, указано в сообщении на сайте Кубанского отделения партии.

Как следует из размещенного в YouTube-канале "Выборы 2022" видео, кандидат в депутаты, присутствующая на участке заметила, что челн комиссии сидит на бумагах, однако та отказывалась встать и показать, какие документы она прячет. После вмешательства полиции, выяснилось. что она скрывала бюллетени, на которых уже были проставлены отметки за "Единую Россию", следует из видеоролика.

Общественная палата России отправит письмо в ЦИК с просьбой проверить информацию о серьезном нарушении на выборах геленджике, сообщил сегодня член Общественной палаты Максим Григорьев. "Похоже, что женщина - член комиссии - взяла пачку бюллетеней и поставила в них какие-то отметки", - привело его слова РИА "Новости".

Также Краснодарское отделение КПРФ сообщило о зафиксированном вбросе бюллетеней на УИК 2132 в Краснодаре.

На УИК 3925 в Павловском районе обнаружены бюллетени, находящиеся в неположенном месте, а не в сейфе избирательной комиссии. Всего – 749 бюллетеней, проинформировал сегодня проект движения "Голос"* "Карта нарушений на выборах".

В Краснодаре на участке 2168 член комиссии с правом решающего голоса обнаружил, что на данном участке ведутся двойные списки избирателей. Фамилии граждан записаны дважды – в начале и в конце книги-журнала, говорится в сообщении на сайте проекта.

На участке № 0269 в Анапе члену комиссии с правом решающего голоса Татьяне Волжениной отказано в получении копии акта о количестве проголосовавших 9 сентября 2022 года. Также члена комиссии с ПРГ не допускают к работе со списками избирателей, говорится в сообщении.

В Тихорецком районе на участке № 5218, по данным книги избирателей, за 9 сентября на участке проголосовало 286 избирателей, однако в сейф-пакете оказалось 393 бюллетеня. Вызваны представители полиции и следственного комитета, указано в сообщении на сайте.

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