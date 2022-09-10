Коммунисты заявили о нарушениях на выборах в Краснодаре

10 сентября 2022, 15:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На выборах в Краснодаре выявлены попытка организовать повторное голосование, манипуляции со списками голосующих на дому, а также совершено нападение на доверенное лицо кандидата, сообщили представители КПРФ.

Как писал "Кавказский узел", члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений, допущенных в день голосования 9 сентября, сообщается в "Карте нарушений на выборах".

На УИК № 2126 в Краснодаре кандидат в депутаты Заксобрания края от КПРФ Александр Латкин вместе с наблюдателями установил "карусельщиков". Один из нарушителей успел скрыться, но остальных задержали сотрудники полиции, говорится в сообщении на сайте "Карта нарушения на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

Ролик о задержании тех, кто принимал участие в "карусели", был опубликован в YouTube-канале КПРФ "Выборы-2022". В задержании тех, кто голосовал по месту основной прописки и по временной регистрации, принимали участие сотрудники полиции. Как следует из ролика, две женщины приехали на голосование в одной машине. Одна из женщин попыталась уйти, ее догнал сотрудник полиции. Женщина настаивала, что полиция не имеет права ее задерживать, полицейский, повысив голос, требовал, чтобы она не покидала место, следует из видеозаписи.

Роман Иванов, доверенное лицо кандидата от КПРФ в депутаты Заксобрания края Юрия Гудкова, выдвинутого КПРФ, письменно сообщил председателю ТИК "Прикубанская" о нападении. Иванов указал, что него набросились два неизвестных человека, которые ездят по участкам округа и пытаются запугивать наблюдателей. В момент нападения, которое происходило на глазах сотрудников полиции, неизвестные говорили: "Вы что, хотите историю изменить?", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Краснодарского отделения КПРФ.

Коммунисты сообщили также о манипуляциях со списками голосующих на дому. По их данным, в списки людей, которые заявили о желании проголосовать на дому на участке 2243 были включены избиратели, которые не подавали таких заявлений, указано на сайте.

Также на участке 2156 наблюдатели с утра выяснили, что сейф с хранящимися в нем бюллетенями был ночью вскрыт. Комиссия не реагирует на жалобы и замечания. Вызвана полиция. На участке 2179 в Краснодаре сейф с бюллетенями не был опечатан на ночь. Члены комиссии ссылаются на то, что нет закона, обязывающего их это делать, указано в сообщении на сайте краевого отделения партии.

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